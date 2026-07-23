Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Belgique - Emmanuelle Plissart De Foy salue plusieurs avancées

A l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, le 21 juillet à Brazzaville, l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Congo, Emmanuelle Plissart De Foy, a souligné des avancés de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

« Les relations entre la Belgique et la République du Congo reposent sur une confiance réciproque et sur une ambition commune : construire ensemble un partenariat toujours plus dynamique, plus équilibré et résolument tourné vers l'avenir. L'année 2026 constitue également une étape importante pour la République du Congo, marquée par la campagne électorale, les élections et l'investiture du président de la République », a déclaré la diplomate belge, en présence de la ministre des Petites et moyennes entreprises(PME) et de l'Artisanat, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbassa, représentant le gouvernement, des diplomates accrédités au Congo, et de plusieurs autres invités de marque.

Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, Emmanuelle Plissart De Foy a souligné plusieurs avancées : la tenue en mai dernier des consultations politiques, la poursuite de l'engagement en faveur du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de la politique des PME, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de l'innovation, à la suite de la pose de la première pierre de l'UNIPOD.

Notons que la pose de la première pierre de l'UNIPOD a marqué le début d'un nouveau chapitre pour l'innovation et l'entrepreneuriat au Congo. Cette initiative, soutenue par le Programme des Nations unies pour le développement, vise à créer un espace de collaboration et d'accompagnement pour les jeunes innovateurs, chercheurs, étudiants, startups et entrepreneurs congolais.

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En outre, l'ambassadrice du Royaume de Belgique a fait savoir que d'autres perspectives s'ouvrent également dans les domaines portuaire, maritime et fluvial, les jumelages entre les villes belges et congolaises, les industries culturelles et créatives, notamment la mode, la bande dessinée, les métiers de la télévision, etc.

Elle a saisi cette opportunité pour annoncer sa visite de travail imminente dans la capitale économique, où elle aura des entretiens avec la Chambre de commerce de la ville, des visites au Port autonome et à la Zone économique spéciale de Loango.

« Il va de soi que les projets portés par nos collègues de l'Union européenne bénéficient de tout notre soutien. Ils concernent notamment la gouvernance économique, la transition vers une économie verte, diversifiée et numérique, la gestion durable des ressources naturelles, la préservation de l'environnement ainsi que la démocratie, les droits humains et la gouvernance participative », a indiqué la diplomate.

« En célébrant aujourd'hui la fête nationale du Royaume de Belgique, nous célébrons également l'amitié, la coopération et l'espérance d'un avenir que nous continuerons à construire ensemble, dans le respect de nos valeurs communes. Sans être passive, l'ambassade de Belgique souhaite précisément être une présence agissante, engagée au service du dialogue, de la coopération et de l'amitié entre nos deux pays », a assuré Emmanuelle Plissart De Foy.

Parlant de l'indépendance de son pays, l'ambassadrice a dit: « la Belgique est née en 1830 (d'un opérat...). Notre Etat indépendant s'est fondé sur les valeurs de liberté, de démocratie, de respect de l'Etat de droit et de solidarité. Aujourd'hui plus que jamais, ces valeurs demeurent au coeur de notre engagement, tant sur le plan national qu'international ».

Dans un contexte mondial marqué par les conflits, le changement climatique, les pressions économiques, les transformations numériques et les inégalités, la diplomate belge a précisé que son pays « reste convaincu que le dialogue, le multilatéralisme et la coopération internationale constituent les meilleures réponses pour bâtir un avenir plus sûr, plus juste et plus stable ».