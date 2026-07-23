Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les nouveaux étudiants invités à choisir des filières porteuses

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a ouvert, le 21 juillet à Brazzaville, la deuxième édition du Salon de l'information et de l'orientation des bacheliers et des étudiants. L'objectif est de réduire l'échec universitaire en outillant les jeunes sur les choix de formation adaptés à leurs talents et aux réalités du marché de l'emploi.

L'édition a été placée sur le thème de la « Consultation et de l'expérience » et fait suite au succès de l'année dernière. Elle s'est inscrite dans la continuité des efforts du gouvernement pour renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi et a réuni les acteurs majeurs de l'enseignement supérieur, du monde professionnel et de la coopération internationale.

Dans son allocution, le directeur général de l'Enseignement supérieur, Bernard M'Passi Mabiala, a insisté sur la nécessité pour les bacheliers et étudiants de s'adapter à un monde en pleine mutation. « Les progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle, transforment profondément le monde du travail. De nombreux métiers disparaissent, tandis que d'autres émergent. Dans ce contexte, l'orientation devient un facteur déterminant de réussite », a-t-il déclaré, appelant les jeunes à faire des choix éclairés en fonction de leurs talents et des réalités du marché.

Il a également évoqué les résultats du récent salon de recrutement organisé avec les entreprises chinoises, qui a mis en lumière les besoins croissants dans des secteurs porteurs tels que les mines, les télécommunications, les infrastructures, la banque, l'environnement et les nouvelles technologies.

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La Ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, pour sa part, a rappelé que l'orientation est une mission prioritaire de son département. « Un étudiant mal orienté est un étudiant exposé à l'échec ou à une solidarité chaotique », a-t-elle averti. Elle a souligné que ce salon vise à outiller les jeunes pour faire face aux défis académiques et professionnels à venir.

Cette année, le salon s'est distingué par une organisation en deux modules distincts. Le premier, le module international, a permis aux ambassadeurs, aux représentants des agences du système des Nations unies ainqi qu' aux partenaires techniques et financiers de présenter les offres de formation et les bourses disponibles dans leurs pays respectifs. Le second module, national, a réuni les représentants des ministères sectoriels, des établissements privés et publics, ainsi que des acteurs du monde socio-économique.

Le salon se poursuit jusqu'au 26 juillet avec la visite de trente-huit stands où les établissements publics et privés présentent leurs offres de formation. Des panels et des échanges sont programmés pour guider les jeunes dans leurs choix d'avenir.