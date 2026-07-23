Sénégal: Nécrologie-Ucad - Le Professeur Maguèye Kassé rappelé à Dieu

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à nouveau en deuil. Après le Pr Mame Samba Mbaye décédé hier, mardi 21 juillet, c'est au tour du Professeur Maguèye Kassé, enseignant-chercheur émérite de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), d'être rappelé à Dieu ce mercredi 22 juillet.

Professeur titulaire de classe exceptionnelle, Maguèye Kassé a consacré l'essentiel de sa carrière à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la transmission du savoir. Membre du Département de Langues et Civilisations germaniques de la FLSH, il s'est imposé comme une référence de la germanistique interculturelle en Afrique, grâce à des travaux qui ont contribué à renforcer le dialogue entre les cultures africaine et européenne.

Au fil de plusieurs décennies d'engagement académique, il a formé des générations d'étudiants et de chercheurs, laissant le souvenir d'un enseignant rigoureux, d'un scientifique exigeant et d'un humaniste profondément attaché à l'excellence.

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Ses recherches ont porté sur des thématiques majeures telles que le théâtre de Bertolt Brecht, les relations entre la période classique allemande et l'Afrique, l'oeuvre de Léopold Sédar Senghor ainsi que la réception de l'art africain en Allemagne. En reconnaissance de son parcours et de ses contributions scientifiques, il avait été élu membre de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), au sein de la section Arts, Lettres et Cultures.

Au-delà du monde universitaire, le Professeur Maguèye Kassé s'était également distingué comme l'un des plus grands spécialistes de l'oeuvre de l'écrivain et cinéaste sénégalais Sembène Ousmane. À travers ses analyses, ses publications et ses interventions, il a largement contribué à la valorisation de l'héritage intellectuel et artistique de cette figure emblématique de la culture africaine.

Son engagement en faveur de la création artistique s'est aussi illustré par sa nomination en qualité de Commissaire général de Dak'Art 2008, la huitième édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, rendez-vous incontournable des arts visuels sur le continent.