Sénégal: Remise du rapport annuel 2025 - Diomaye Faye salue le rôle du Médiateur dans la consolidation de l'État de droit

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce matin, le rapport annuel 2025 du Médiateur de la République, Demba Kandji. À cette occasion, le chef de l'État a salué le rôle de cette institution dans le renforcement de l'État de droit, de la démocratie et de la confiance entre les citoyens et l'administration.

Lors de la cérémonie de remise du document, Bassirou Diomaye Faye a souligné que cet exercice dépasse la simple obligation institutionnelle. Selon lui, il constitue un indicateur de la vitalité démocratique du Sénégal et témoigne de l'importance accordée aux mécanismes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation, qu'il a présentée comme un héritage des traditions africaines fondées sur le dialogue et la concertation.

Le président de la République a également mis en avant la qualité des propositions formulées par le Médiateur. Au total, 26 recommandations ont été émises en 2025, dont certaines concernent des réformes majeures des institutions. Parmi elles figurent le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel ainsi que l'ouverture aux citoyens d'un recours en contrôle de constitutionnalité des lois. D'autres recommandations portent sur l'amélioration des conditions de détention, notamment à travers la suppression des fouilles jugées intrusives et la réduction de la surpopulation carcérale. Des orientations que le chef de l'État a indiqué être en cohérence avec les réformes engagées par le gouvernement.

Le Médiateur de la République a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance au président de la République pour les avancées enregistrées en faveur des enfants à besoins spécifiques. Demba Kandji a estimé que les efforts consentis par l'État dans le renforcement de l'offre de soins spécialisés et de l'accompagnement scolaire permettent désormais à de nombreuses familles de trouver des solutions adaptées au Sénégal, sans être contraintes de se tourner vers l'étranger.

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Le Médiateur a également salué les transformations en cours au sein de l'administration publique, marquées notamment par la digitalisation des services, qui contribue, selon lui, à faire évoluer l'administration vers un modèle davantage orienté au service des citoyens.

Sur le plan international, Bassirou Diomaye Faye a invité l'institution à poursuivre le développement de ses partenariats avec ses homologues étrangers. Il a rappelé que Dakar accueillera, du 21 au 23 octobre 2026, une conférence internationale consacrée à la protection des lanceurs d'alerte, un domaine dans lequel le Sénégal fait figure de pionnier en Afrique francophone grâce à l'adoption d'une législation spécifique. Le chef de l'État a demandé aux ministres de la Justice et des Affaires étrangères d'apporter leur appui à l'organisation de cette rencontre.

Le président de la République s'est également montré favorable à l'ouverture d'une réflexion sur une éventuelle évolution du Médiateur de la République vers un Défenseur des droits doté de compétences élargies. Il a indiqué que cette réforme institutionnelle mérite un examen approfondi et a annoncé qu'il chargerait le gouvernement d'étudier cette proposition.

Clôturant son intervention, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'importance de la mission confiée au Médiateur de la République, estimant qu'elle contribue, au-delà des textes, à renforcer durablement la confiance des citoyens envers les institutions de l'État.