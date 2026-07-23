Ile Maurice: HUAWEI Pura 90s - Un smartphone taillé pour la photographie bientôt disponible au pays

Huawei a présenté la semaine dernière à Dubaï sa nouvelle série phare, le HUAWEI Pura 90s, lors du HUAWEI Flagship Product Launch régional. Attendue prochainement à Maurice, cette gamme de smartphones place la photographie, le design et l'expression personnelle au coeur de l'expérience mobile.

Un appareil photo avant tout

La philosophie du Pura 90s part d'un constat simple : les plus belles images sont souvent celles que l'on n'avait pas prévu de prendre. Huawei a donc conçu cette série pour accompagner les instants spontanés -- sorties entre amis, découvertes culinaires, moments en famille, scènes de voyage -- autant que les prises de vue plus élaborées.

Le modèle phare de la gamme, le HUAWEI Pura 90s Pro Max, intègre un téléobjectif doté d'un capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique. Associé à la technologie True-to-Colour Camera 2.0, il vise à restituer les couleurs, les contrastes et les ambiances avec davantage de précision et de cohérence, qu'il s'agisse d'un portrait, d'un paysage ou d'une scène photographiée à distance.

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Pour les utilisateurs mauriciens, cela pourrait se traduire par des images plus détaillées lors d'un concert, d'une compétition sportive, d'une randonnée ou d'une sortie en mer, ainsi que des portraits plus naturels et des couleurs plus fidèles à la lumière tropicale. Le système prend également en charge la macrophotographie, les sujets en mouvement, les scènes nocturnes et les compositions assistées par intelligence artificielle.

Le zoom comme outil de narration

Huawei souhaite transformer le zoom en outil narratif plutôt qu'en simple fonction technique. Grâce aux améliorations apportées à la photographie téléobjectif et à la stabilisation, le Pura 90s Pro Max permet de cadrer un détail situé à distance tout en préservant la netteté de l'image. L'objectif n'est pas uniquement de produire une photographie techniquement réussie, mais de donner à chacun davantage de liberté pour choisir son cadrage et exprimer sa créativité.

Le design comme signature

La série Pura a toujours accordé une place importante à l'esthétique. Cette nouvelle génération s'inspire de la philosophie Rhythm of Colour, associant des lignes épurées à une palette de couleurs superposées. La déclinaison Orange Ocean, avec son cadre à dégradé bicolore, illustre cette volonté de faire du smartphone un accessoire reflétant la personnalité de son utilisateur plutôt qu'un objet à dissimuler.

Un écosystème complet

Lors de son événement régional, Huawei a également présenté la HUAWEI MatePad Air, une tablette fine et légère dotée d'un écran OLED PaperMatte et d'outils de productivité avancés -- notamment la fonctionnalité WPS AI pour la création et l'amélioration de documents. Les écouteurs ouverts HUAWEI FreeClip 2 S, disponibles en Deepsea Blue et Space Silver, complètent la gamme en permettant d'écouter de la musique tout en restant attentif à son environnement.

L'ensemble forme un écosystème cohérent : une photographie prise sur le Pura 90s peut être retravaillée, présentée ou partagée depuis la tablette ou les écouteurs.

Prochainement à Maurice

Le lancement local est attendu prochainement. Les informations relatives aux modèles commercialisés, aux coloris, aux prix et aux offres de lancement seront communiquées ultérieurement.