Ile Maurice: Eagle Insurance lance une assurance santé internationale avec Discovery Health

22 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Villen Anganan

Eagle Insurance franchit une nouvelle étape dans le secteur de l'assurance santé en s'associant à Discovery Health afin de lancer une solution d'International Private Medical Insurance (IPMI) destinée aux particuliers, aux familles et aux entreprises.

Cette nouvelle offre combine l'expertise locale d'Eagle Insurance avec le savoir-faire international de Discovery Health, qui gère plus de 3,6 millions de membres en Afrique, tandis que le groupe Discovery est présent dans 37 pays et compte plus de 50 millions de membres.

Deux formules sont proposées. L'Africa Roaming Plan offre une couverture pouvant atteindre 1 million de dollars américains par assuré et par an dans toute l'Afrique, à La Réunion et en Inde. Le Worldwide Plan porte cette couverture à 3 millions de dollars américains par an, avec une protection mondiale, à l'exception des ÉtatsUnis, du Canada, de Singapour et du Japon.

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Les polices couvrent notamment les hospitalisations, les soins ambulatoires, les maladies chroniques, le cancer, leVIH, la maternité, la santé mentale, les soins dentaires et optiques, les évacuations médicales ainsi que l'accès à un second avis médical international. Les assurés bénéficieront d'un vaste réseau de prestataires comprenant plus de 100 fournisseurs de soins à Maurice, plus de 200 en Afrique du Sud et plus de 6 000 établissements dans 52 pays africains.

La gestion des contrats et des réclamations sera facilitée grâce à l'application mobile d'Eagle Insurance, permettant notamment le suivi en temps réel des demandes de remboursement.

Pour Sattar Jackaria, CEO d'Eagle Insurance, ce partenariat répond à une demande croissante de couverture santé internationale adaptée aux Mauriciens qui voyagent, étudient ou travaillent à l'étranger. Il estime que cette alliance permettra d'offrir «le meilleur de l'assurance santé internationale» tout en conservant un service de proximité. De son côté, Craig Andrews, Executive Head de Discovery Health-Global Health Solutions, souligne que cette implantation à Maurice s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à améliorer l'accès à des soins de qualité en Afrique grâce à des partenariats locaux solides.

Cette nouvelle solution est disponible dès à présent auprès d'Eagle Insurance et cible également les employeurs souhaitant proposer des avantages santé compétitifs afin d'attirer et de fidéliser les talents.

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