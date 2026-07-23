Ile Maurice: David Lamoureux, gardien de son destin

Il a quitté l'école pour soutenir sa famille. À 32 ans, David Lamoureux dirige aujourd'hui la sécurité de deux des établissements les plus prestigieux de Beachcomber Resorts & Hotels : le Paradis Beachcomber et le Dinarobin Beachcomber. Une ascension remarquable pour cet habitant de Chemin-Grenier, dont le parcours est avant tout une histoire de résilience, de sacrifices et de détermination.

Rien ne prédestinait pourtant David Lamoureux à occuper un tel poste. Issu d'une famille modeste du sudouest de l'île, il grandit dans un environnement où le respect, la solidarité et le sens des responsabilités sont des valeurs fondamentales. Son père est soudeur à la propriété de SaintFélix, tandis que sa mère se consacre à l'éducation de ses enfants. «Mes parents m'ont appris que le respect se gagne par son comportement et que chaque métier mérite d'être exercé avec dignité», confie-t-il.

Mais le destin bascule le 30 janvier 2019. Alors qu'il étudie en Form V au Keats College, son père décède brutalement. Une épreuve qui bouleverse sa vie. Après l'obtention de son School Certificate, il fait un choix difficile : interrompre ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère est alors sans emploi et sa petite soeur fréquente encore l'école primaire. Ce renoncement temporaire ne marque pourtant pas la fin de son ambition. En 2013, il entre dans le secteur de la sécurité avec un objectif clair : construire une carrière solide. Lui qui rêvait de devenir policier découvre rapidement que la sécurité privée offre elle aussi la possibilité de protéger les autres et de servir la société.

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Après plusieurs années d'expérience, il décide de reprendre ses études en candidat privé afin d'obtenir son Higher School Certificate. Il enchaîne ensuite avec plusieurs diplômes en Business Management, Human Resources Management et Security Management, et poursuit encore aujourd'hui sa formation. Pour lui, l'apprentissage est un processus permanent. En 2024, il rejoint Beachcomber Resorts & Hotels comme Hotel Security Manager du Paradis Beachcomber. Deux ans plus tard, il est promu Peninsula Security Manager, avec la responsabilité de superviser les équipes de sécurité du Paradis Beachcomber et du Dinarobin Beachcomber.

Pour David Lamoureux, cette promotion n'est pas une récompense, mais une responsabilité supplémentaire. Son rôle dépasse largement le respect des procédures. Il veille à la sécurité des clients, des employés et des infrastructures, coordonne les équipes, gère les situations d'urgence et accompagne ses collaborateurs dans leur développement professionnel. Le métier exige toutefois de nombreux sacrifices.

Horaires décalés, interventions durant les week-ends, jours fériés ou alertes cycloniques font partie du quotidien. «Lorsque les autres célèbrent le Nouvel an avec leur famille, nous sommes sur le terrain pour assurer leur sécurité», explique-t-il. Une profession qui demande sang-froid, discipline et capacité à prendre rapidement les bonnes décisions.

Aujourd'hui, David Lamoureux mesure le chemin parcouru avec gratitude. Il n'oublie pas ceux qui l'ont accompagné, notamment feu Josian Sarah, son premier Chief Security, auquel il rend un hommage appuyé pour lui avoir transmis les bases du métier. Son histoire porte également un message d'espoir pour les jeunes Mauriciens. À ceux qui pensent que la réussite ne se trouve qu'à l'étranger, il répond que Maurice offre de réelles perspectives, notamment dans une industrie hôtelière mondialement reconnue.

Selon lui, la réussite repose avant tout sur le travail, la patience, l'humilité et la volonté de progresser. Son ambition est désormais de poursuivre son évolution vers des fonctions de Director of Security ou de Group Security Manager, tout en transmettant son expérience à la nouvelle génération. À ceux qui doutent encore de leurs capacités, David Lamoureux adresse un message simple : «Personne ne commence au sommet. Chaque réussite se construit étape par étape. Les difficultés ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprendre et de devenir meilleur.» Un parcours qui démontre qu'avec de la persévérance et des valeurs solides, les épreuves peuvent devenir les fondations d'une réussite exemplaire.