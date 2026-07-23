Sénégal: BRVM - Embellie retrouvée à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 juillet 2026.

22 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Après trois journées consécutives de baisses, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a retrouvé son embellie à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 juillet 2026.

L'indice de référence de la Bourse, le BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,79% à 475,57 points contre 471,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,79% à 226,01 points contre 224,24 points le 21 juillet 2026. De son côté, l'indice BRVM Prestige a faiblement progressé de 0,05% à 174,24 points contre 174,15 points la veille. L'indice BRVM Principal enregistre la plus forte hausse avec 1,57% à 361,03 points contre 355,11 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une hausse de 0,78% à 188,80 points contre 187,32 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 2,768 milliards de FCFA contre 1,792 milliard de FCFA la veille.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 143,774 milliards, en passant de 18 176,532 milliards de FCFA le 21 juillet 2026 à 18 320, 306 milliards de FCFA ce 22 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une hausse de 46 millions, en s'établissant à 13 024,825 milliards FCFA contre 13 024,779 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 3 180 FCFA), ETI Togo (plus 6,06% à 70 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,61% à 1 695 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 5,12% à 4 310 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,45% à 4 580 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,55% à 2 990 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,53% à 3 850 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,47% à 2 680 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,20% à 3 700 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 2 770 FCFA).

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