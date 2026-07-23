Sénégal: BRVM - Embellie retrouvée à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 juillet 2026.

Après trois journées consécutives de baisses, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a retrouvé son embellie à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 juillet 2026.

L'indice de référence de la Bourse, le BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,79% à 475,57 points contre 471,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,79% à 226,01 points contre 224,24 points le 21 juillet 2026. De son côté, l'indice BRVM Prestige a faiblement progressé de 0,05% à 174,24 points contre 174,15 points la veille. L'indice BRVM Principal enregistre la plus forte hausse avec 1,57% à 361,03 points contre 355,11 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une hausse de 0,78% à 188,80 points contre 187,32 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 2,768 milliards de FCFA contre 1,792 milliard de FCFA la veille.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 143,774 milliards, en passant de 18 176,532 milliards de FCFA le 21 juillet 2026 à 18 320, 306 milliards de FCFA ce 22 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une hausse de 46 millions, en s'établissant à 13 024,825 milliards FCFA contre 13 024,779 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 3 180 FCFA), ETI Togo (plus 6,06% à 70 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,61% à 1 695 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 5,12% à 4 310 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,45% à 4 580 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,55% à 2 990 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,53% à 3 850 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,47% à 2 680 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,20% à 3 700 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 2 770 FCFA).