Afrique: Le pays appelle à la souveraineté sanitaire africaine alors que les dirigeants cherchent à mettre en place un financement autonome

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a appelé les pays africains à saisir cette occasion historique pour mettre en place des systèmes de santé autonomes, résilients et durables, financés de plus en plus par les ressources propres du continent.

« Nous vivons un moment historique pour mettre en place les systèmes de santé africains en nous appuyant sur nos propres capacités financières », a déclaré M. Temesgen lors du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la santé, qui s'est tenu à Accra, au Ghana.

Ce sommet, qui s'est tenu les 21 et 22 juillet, rassemble des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres de la Santé, des décideurs politiques et des partenaires au développement afin de tracer une nouvelle voie pour le secteur de la santé du continent dans un contexte de mutation des réalités du financement mondial de la santé.

S'adressant aux participants au sommet, M. Temesgen a fait part des expériences de l'Éthiopie.

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Le vice-Premier ministre a également réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les efforts continentaux visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer les résultats en matière de santé publique.

Il a déclaré que la baisse de l'aide extérieure, bien qu'elle pose des défis importants, offre également à l'Afrique l'occasion d'accélérer ses efforts en faveur d'une plus grande souveraineté sanitaire en mettant en place des systèmes fondés sur les capacités nationales, l'appropriation et un financement durable.

« Pendant des décennies, près de 70 % de l'aide internationale au développement provenait d'un seul partenaire. Cette époque est révolue. Pour l'Afrique, les conséquences sont immédiates. Dans bon nombre de nos pays, les partenaires extérieurs finançaient plus d'un cinquième des dépenses totales de santé. Il s'agit là d'un défi de taille. Mais c'est aussi une opportunité », a déclaré le vice-Premier ministre.

Le sommet devrait faire avancer une feuille de route continentale visant à éliminer le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en tant que menaces pour la santé publique d'ici 2030, tout en accélérant les efforts pour mettre fin aux décès évitables de mères et d'enfants et étendre la couverture sanitaire universelle.

Mettant en avant l'expérience de l'Éthiopie, M. Temesgen a déclaré que le pays était en bonne voie pour éliminer le sida en tant que menace pour la santé publique, les progrès étant en grande partie dus à son programme d'extension des services de santé.

« L'Éthiopie est en bonne voie pour éliminer le sida en tant que menace pour la santé publique. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à notre programme d'extension sanitaire, soutenu par plus de 42 000 agents de santé de première ligne, dont la plupart sont des femmes.

Ils ont permis d'apporter directement au sein des communautés le dépistage du VIH, le conseil, le traitement de la tuberculose et les soins de suivi. Ils ont réduit la stigmatisation, amélioré l'observance thérapeutique et contribué à faire baisser le nombre de nouvelles infections », a-t-il déclaré.

Les dirigeants africains et les parties prenantes débattent également de stratégies visant à lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles, à développer la production pharmaceutique locale, à renforcer les institutions de santé et à mettre en place des mécanismes de financement durables capables de soutenir des systèmes de santé résilients.

L'une des principales priorités du sommet est l'élaboration d'une feuille de route durable pour le financement de la santé, qui favorise l'appropriation par l'Afrique, l'autonomie et un renforcement des capacités nationales pour répondre aux priorités sanitaires du continent.

M. Temesgen a déclaré que l'Éthiopie partageait ses expériences, fondées sur le principe de l'autonomie, afin de contribuer aux objectifs sanitaires communs de l'Afrique.

« L'Afrique dispose des connaissances, des institutions et de l'expérience nécessaires pour mettre en place un système de santé solide et autonome. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la volonté politique de traduire cela en actions concrètes », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à collaborer avec l'Union africaine, les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) et les États membres afin de faire progresser le programme sanitaire du continent.

« Nous restons pleinement déterminés à collaborer avec tous les États membres pour mettre en oeuvre la feuille de route de l'Union africaine à l'horizon 2030 et pour bâtir une Afrique plus saine et plus prospère », a affirmé le vice-Premier ministre.

Ce sommet extraordinaire intervient alors que les dirigeants africains s'efforcent de transformer les systèmes de santé du continent, afin de les faire passer d'une forte dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure à une plus grande appropriation nationale, à un financement durable et à une résilience à long terme.