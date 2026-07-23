Ethiopie: La diaspora peut jouer un rôle plus important dans la promotion du tourisme et du développement du pays, selon un universitaire

Addis Ababa — Un éminent universitaire de la diaspora éthiopienne a appelé les Éthiopiens vivant à l'étranger à jouer un rôle plus important dans la promotion du tourisme et du développement du pays, affirmant que leurs réseaux mondiaux, leur expertise et leur influence peuvent considérablement renforcer la visibilité internationale de l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le professeur émérite de la diaspora éthiopienne Alemayehu G. Mariam, plus connu sous le nom d'Al Mariam, a déclaré que les Éthiopiens de l'étranger pouvaient apporter une contribution bien au-delà des transferts de fonds en promouvant le tourisme du pays, en soutenant le développement des infrastructures et en contribuant à la mise en place d'une économie fondée sur la connaissance.

Il a ajouté que la diaspora jouait un rôle de partenaire stratégique dans le développement de l'Éthiopie en mettant à profit sa voix, son expérience professionnelle et ses relations internationales pour mettre en valeur les vastes atouts culturels et naturels du pays.

« Tout d'abord, bien sûr, nous avons une voix », a déclaré Al Mariam.

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« Certains diront peut-être que ma voix porte très loin ; ainsi, les intérêts de la diaspora seront entendus et pris en compte, et ils feront partie intégrante de l'agenda national. Je considère le rôle de la diaspora essentiellement comme une force positive. »

Il a souligné que si les transferts de fonds annuels, qui avoisinent désormais les 7 milliards de dollars, restent l'une des contributions les plus visibles de la diaspora, le retour au pays de professionnels venus partager leur expertise revêt une importance tout aussi grande.

« Une grande partie de ce que l'on voit aujourd'hui en Éthiopie en matière d'intelligence artificielle est le fruit du travail de jeunes issus de la diaspora ou ayant acquis de l'expérience à l'étranger avant de revenir, et qui enseignent ici, entre autres », a-t-il expliqué.

Décrivant la diaspora éthiopienne comme hétérogène en termes d'âge, de profession et d'origine, Al Mariam a déclaré qu'elle était unie par une volonté commune de contribuer au progrès du pays.

« Nous aimons l'Éthiopie. Nous voulons le meilleur pour l'Éthiopie. Nous voulons revenir pour aider notre peuple et nous aider nous-mêmes », a-t-il déclaré.

M. Al Mariam a identifié le tourisme comme l'un des secteurs présentant le plus grand potentiel pour tirer parti d'un engagement accru de la diaspora.

Il a mis en avant les destinations touristiques de classe mondiale récemment développées en Éthiopie ainsi que la position stratégique d'Ethiopian Airlines en tant que principale plaque tournante aérienne d'Afrique, affirmant que celles-ci offraient des opportunités uniques pour attirer davantage de visiteurs internationaux.

« Si nous parvenons à trouver un moyen de les faire rester ici, ne serait-ce qu'un jour ou deux, nous pourrons alors augmenter le nombre de touristes », a-t-il déclaré, exhortant les Éthiopiens de l'étranger à promouvoir les destinations écotouristiques, le patrimoine culturel et les sites historiques du pays via les réseaux sociaux et leurs réseaux personnels et professionnels.

Il a également souligné l'importance de poursuivre les investissements dans les infrastructures, en particulier dans le secteur de l'énergie, comme fondement d'une croissance économique durable.

« Le moteur de l'économie, c'est l'énergie », a déclaré M. Al Mariam, saluant les efforts de l'Éthiopie pour développer la production d'électricité grâce à des projets hydroélectriques, éoliens, solaires et au gaz naturel.

Selon lui, des approvisionnements énergétiques fiables et diversifiés renforceront le développement industriel, amélioreront les infrastructures touristiques et soutiendront la transformation économique à long terme du pays.

L'Éthiopie a continué à renforcer sa position parmi les destinations touristiques émergentes d'Afrique grâce à des investissements soutenus dans les infrastructures touristiques, la préservation du patrimoine et le tourisme de congrès.

Reconnue par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) comme l'une des destinations touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde, l'Éthiopie a enregistré une forte augmentation du nombre d'arrivées de visiteurs internationaux tout en développant sa capacité à accueillir de grands congrès continentaux et mondiaux.

S'appuyant sur son riche patrimoine culturel, ses attractions naturelles uniques, ses infrastructures touristiques améliorées et le ferme engagement du gouvernement, le secteur touristique du pays contribue de plus en plus à la croissance économique, à la création d'emplois et à son image à l'échelle mondiale.