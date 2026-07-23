Ethiopie: L'extension de la chaîne du froid et le développement du sorgho hybride, moteurs de la transformation agricole au pays - ATI

Addis Ababa — L'Institut pour la transformation agricole (ATI) a réaffirmé son engagement à développer les infrastructures de la chaîne du froid et à promouvoir la production de sorgho hybride, dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les pertes post-récolte, à améliorer la productivité et à accroître les revenus des agriculteurs.

S'adressant à l'ENA, le directeur général Mandefro Nigussie a déclaré que l'ATI poursuivait une stratégie à deux volets visant à minimiser les pertes tout au long de la chaîne de valeur agricole tout en augmentant la production de cultures stratégiques.

« Les pertes sont importantes dans le secteur des fruits et légumes. La situation est meilleure pour les céréales, mais il y a tout de même des pertes post-récolte », a-t-il déclaré.

Pour relever ce défi, l'ATI a commencé à mettre en place des installations de transport et de stockage réfrigérées dans les principales régions productrices de fruits et légumes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous mettons en place des chaînes du froid dans les zones de production. Ainsi, dans les régions où nous produisons des fruits et légumes, nous avons mis en place des chaînes du froid. Elles sont équipées d'un système de refroidissement et permettent d'éviter toute détérioration des produits », a expliqué M. Mandefro.

Il a expliqué que les camions classiques utilisés pour le transport des céréales ne sont pas adaptés aux produits périssables, ce qui rend indispensable l'utilisation de véhicules frigorifiques spécialisés.

« Pour les fruits et légumes, il faut des camions spéciaux dotés d'une température contrôlée et de systèmes de refroidissement intégrés afin de préserver les fruits ou les légumes sans les abîmer », a-t-il déclaré.

Selon le PDG, les projets pilotes de chaîne du froid lancés dans la vallée du Rift, en Éthiopie, ont donné des résultats encourageants et seront étendus à d'autres grands corridors de production à travers le pays.

Parallèlement à l'amélioration de la gestion post-récolte, l'ATI met également en oeuvre une feuille de route complète visant à transformer le secteur du sorgho en Éthiopie en s'attaquant aux défis qui se posent tout au long de la chaîne de valeur.

« La première étape dans le pays a consisté à élaborer cette feuille de route, ce document phare du programme », a déclaré M. Mandefro.

Il a souligné que la feuille de route identifie les principaux goulots d'étranglement tout en attribuant clairement les responsabilités aux institutions impliquées dans la multiplication des semences, la production, la transformation, la commercialisation ainsi que le commerce national et international. Cette approche coordonnée devrait permettre d'améliorer la productivité, de renforcer la sécurité alimentaire et d'augmenter les revenus des agriculteurs.

M. Mandefro a également souligné le succès du modèle d'agriculture en grappes de l'ATI pour le sorgho, qui a permis d'enregistrer une productivité plus élevée et une augmentation de la production globale au cours de la dernière campagne agricole.

« L'année dernière, nous avons pu démontrer que l'agriculture en grappes pour le sorgho est très productive et permet d'améliorer la productivité et la production totale. Nous l'avons prouvé », a-t-il déclaré, ajoutant que l'ATI prévoit d'étendre à la fois la superficie cultivée et le nombre d'agriculteurs participants cette saison.

L'un des éléments clés de cette expansion est l'introduction de semences de sorgho hybride, qui, selon l'ATI, pourrait transformer cette culture de la même manière que le maïs hybride a révolutionné la production de maïs en Éthiopie.

« Le sorgho hybride est comparable au maïs hybride. C'est le maïs hybride qui a révolutionné la productivité et la production de maïs. Nous allons donc reproduire le même modèle de changement pour le sorgho », a déclaré M. Mandefro.

Le directeur de l'ATI a souligné que ces interventions combinées - visant à réduire les pertes post-récolte grâce à des systèmes de chaîne du froid et à augmenter les rendements grâce à la technologie du sorgho hybride - devraient renforcer la sécurité alimentaire nationale, accroître les revenus des agriculteurs et élargir les débouchés, tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation, pour les produits agricoles éthiopiens.