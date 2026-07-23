Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Ligue des champions, match aller du deuxième tour éliminatoire

Pour le premier match de son histoire dans la compétition, le FC Thoune concède le nul 1-1 face au Dinamo Zagreb. Remplaçant, Christopher Ibayi est entré à la 79e à la place du buteur, Lableau.

Match retour en Croatie le 28 juillet.

Yvan Ikia Dimi était titulaire lors de la courte défaite du Gornik Zabrze sur le terrain de Fenerbahçe (0-1).

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Remplacé à la 72e, alors que le score était acquis.

Match retour le 29 juillet en Pologne.

Ligue Europa Conférence, matches aller du deuxième tour éliminatoire

Sans Francis Nzaba, qui ne figure pas sur la liste Uefa du club, Basaksehir est tenu en échec par l'Inter Turku (1-1).

Match retour en Finlande le 30 juillet.

Revenu d'un prêt à Erokspor, le défenseur international a encore un an de contrat avec le club stambouliote.

Arrivé en juin 2022, l'ancien joueur des Diables noirs n'est pas parvenu à s'imposer (3 apparitions en équipe première, 72 minutes de jeu) et a enchaîné trois prêts.

Drita et Raddy Ovouka, titulaire, rapportent un point de Floriana (1-1). Match retour le 28 juillet au Kosovo.

Suède, 13e journée, 1re division

Première apparition pour Bonaventure Lendambi, titulaire lors du match nul de Vasteras à Mjallby (0-0). Averti à la 58e et remplacé à la 82e.