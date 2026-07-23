Maroc: L'inflation tombe à 0,3% en juin 2026 - Portée par la détente des prix alimentaires et des carburants

L'inflation a nettement ralenti en juin 2026. Selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), l'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,3% sur un an, après les hausses enregistrées au cours des mois de mai (1,2%), avril (1,7%) et mars (0,9%).

L'évolution de cet indice depuis le pic observé en avril dernier montre une inflexion progressive de l'inflation qui a atteint en juin dernier son niveau le plus faible depuis le début de l'année, grâce à une quasi-stabilité des prix.

En effet, le ralentissement observé en juin est la « conséquence de la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 2,3% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 2,3% », a indiqué l'institution publique dans une note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation (IPC) du mois de juin 2026.

La même source précise que les variations, en ce qui concerne les produits non alimentaires, vont d'une baisse de 0,3% pour la «Communication» à une hausse de 6,7% pour le «Transport».

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A titre de rappel, la progression de l'IPC enregistré en mai s'expliquait principalement par la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 2,6% et la baisse de celui des produits alimentaires de 0,7%. En ce qui concerne les produits non alimentaires, les variations allaient d'une baisse de 0,3% pour la «Communication» à une hausse de 8,1% pour le «Transport».

Rappelons également que les seules baisses de l'IPC ont été enregistrées en janvier et février. La première était attribuée à la baisse de l'indice des produits alimentaires de 2,1% et à la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d'une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,8% pour les «Biens et services divers».

En février, l'inflexion était justifiée par la baisse de l'indice des produits alimentaires de 2,0% et la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%, alors que les variations concernant les produits non alimentaires allaient d'une baisse de 2,7% pour le «Transport» à une hausse de 3,8% pour les «Biens et services divers».

Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation a connu une baisse de 0,4% en juin résultant de la baisse de 0,8% de l'indice des produits alimentaires et de 0,2% de l'indice des produits non alimentaires.

Les données du HCP montrent que les baisses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2026 ont concerné principalement les «Légumes» (5,2%), le «Lait, fromage et oeufs» (1,9%), les «Viandes» et le «Pain et céréales» (0,3%) et les «Huiles et graisses» (0,1%).

Elles montrent en revanche que les prix ont augmenté pour les «Poissons et fruits de mer» (3,4%), pour les «Fruits» (0,8%) et pour le «Café, thé et cacao» (0,2%). S'agissant des produits non alimentaires, l'organisme indique que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 2,9%.

Autres enseignements: les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Beni-Mellal (2,0%), à Kénitra (1,7%), à Errachidia (1,4%), à Al-hoceima (1,3%), à Tétouan (1,0%), à Fès (0,8%), à Laâyoune (0,6%), à Settat (0,4%) et à Agadir, Casablanca, Rabat, Meknès et Dakhla (0,3%).

En revanche, des hausses ont été enregistrées à Safi avec 0,4% et à Oujda avec 0,1%, ajoute la note du HCP.

Ainsi, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait progressé de 0,2% au cours du mois de juin 2026 par rapport au mois de mai 2026 et reculé de 0,1% par rapport au mois de juin 2025, estime l'institution.