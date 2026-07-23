Maroc: El Asri succède à Aït Menna à la présidence du Wydad - Du pain sur la planche attend le nouveau comité des Rouges

22 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le Wydad, section football, a tenu, mardi dernier, son assemblée générale ordinaire et élective dans un contexte marqué par une saison contrastée sur les plans sportif, financier et institutionnel. Cette réunion, très attendue par les adhérents et les supporters, s'est conclue par l'élection d'Ibrahim El Asri à la présidence du club, succédant ainsi à Hicham Aït Menna, l'homme qui a été vivement contesté pratiquement par l'ensemble des Wydadis suite aux mauvais résultats enregistrés par le club au cours de ces deux dernières saisons.

Avant le scrutin, les adhérents ont examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour, notamment les rapports moral et financier présentés par le comité directeur sortant. La réunion a également permis de valider la liste des nouveaux adhérents, avant d'entériner la démission du bureau sortant conformément aux statuts du club.

L'élection du nouveau président s'est déroulée en deux tours. Au premier tour, Ibrahim El Asri est arrivé en tête avec 62 voix, devant Yassine Saadallah (43 voix) et Anass Kourami (27 voix), tandis que sept bulletins ont été déclarés nuls. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité requise, un second tour a opposé les deux premiers.

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Lors du second tour, Ibrahim El Asri a confirmé son avance en recueillant 72 voix contre 56 pour son adversaire, remportant ainsi la présidence du Wydad Athletic Club. Cette élection met un terme au mandat d'Hicham Aït Menna et ouvre une nouvelle phase de gouvernance pour l'un des clubs les plus prestigieux du football marocain.

Le nouveau président hérite d'une mission délicate. Au-delà des attentes sportives, il devra répondre aux défis liés à la stabilité financière, à la restructuration administrative et à la préparation des prochaines échéances nationales et continentales. Les supporters espèrent également une meilleure communication entre les dirigeants et les différentes composantes du club, ainsi qu'un projet sportif capable de ramener le Wydad au premier plan.

Cette assemblée générale a également illustré la vitalité démocratique de l'institution, avec une participation importante des adhérents et un scrutin disputé jusqu'au second tour. Si le changement de présidence marque un tournant, les véritables attentes porteront désormais sur les premières décisions du nouveau comité directeur et sur sa capacité à traduire ses engagements en résultats concrets.

Après une période marquée par les débats et les incertitudes, le Wydad entre ainsi dans une nouvelle étape de son histoire. Les prochains mois permettront de mesurer si cette alternance à la tête du club sera le point de départ d'un nouveau cycle de stabilité et de succès pour les Rouges de Casablanca.

Pour rappel, le Wydad a terminé la saison dernière à la cinquième place du classement et ne sera pas africain à moins d'un retournement de situation du côté de l'instance continentale.

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