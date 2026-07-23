Maroc: Oualidia - La Grande Plage hisse le Pavillon Bleu pour la première fois

La Grande Plage de Oualidia (province de Sidi Bennour) a hissé mardi, pour la première fois, le Pavillon Bleu, une distinction internationale qui consacre le respect des normes environnementales et sanitaires strictes ainsi que la mise en place de conditions optimales de sécurité pour les visiteurs et les estivants.

Cette distinction, décernée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a été remise lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, en présence notamment du gouverneur de la province de Sidi Bennour, Mounir Houari, de représentants des autorités locales et des services de sécurité, des responsables des services extérieurs, ainsi que d'acteurs de la société civile.

L'obtention de ce label environnemental reflète les efforts déployés par les collectivités territoriales, avec l'appui de leurs partenaires, pour répondre aux critères fixés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

Ces critères portent notamment sur la qualité des eaux de baignade, l'information, la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, la santé, la sécurité, l'aménagement et la gestion du site.

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À cette occasion, le directeur de la plage de Oualidia, Abdelhak Fahmi, a souligné que l'obtention du label « Pavillon Bleu » est le fruit d'une mobilisation continue de l'ensemble des intervenants et l'aboutissement du respect de tous les critères requis.

Dans une déclaration à la MAP, M. Fahmi a précisé que cette distinction a été attribuée grâce à l'excellente qualité des eaux de baignade, au renforcement de la sécurité assuré par la présence des éléments des Forces Auxiliaires et des nageurs-sauveteurs, ainsi qu'à l'aménagement, l'entretien des infrastructures d'accueil et au maintien de la propreté du sable durant toute la saison estivale.

Il a ajouté que cette reconnaissance repose également sur le renforcement des ateliers de sensibilisation et d'éducation à la protection de l'environnement destinés aux estivants (recyclage des déchets, dessin et lecture), organisés en partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), ainsi que sur le lancement de la station « Radio Plage », dédiée à l'animation et à la sensibilisation environnementale.

Dans le souci de rendre le site accessible à tous, M. Fahmi a indiqué que des passerelles et des équipements d'accès ont été installés afin de faciliter la fréquentation de la plage par les personnes en situation de handicap.

De leur côté, plusieurs visiteurs et estivants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des services et à la propreté de la Grande Plage, soulignant la qualité des eaux de baignade, la propreté des lieux ainsi que les conditions de sécurité, faisant de cette plage une destination touristique privilégiée pour les familles.