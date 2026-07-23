Maroc: Berkane - Nouvelle édition du festival des arts populaires de l'Oriental, du 23 au 25 juillet

La 13ème édition du Festival des arts populaires de l'Oriental aura lieu, du 23 au 25 juillet à Berkane, sous le thème ¨Les arts populaires entre mémoire des peuples et algorithmes du futur¨.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle est organisée à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), en partenariat avec la préfecture de la province de Berkane, le Conseil provincial, la commune de Berkane, l'Agence de développement de l'Oriental et la Société de développement local ¨Marafiq Berkane¨.

Selon un communiqué des organisateurs, le choix de cette thématique traduit les mutations culturelles accélérées à l'ère de la révolution numérique, constituant ainsi une invitation à réfléchir aux moyens de mettre l'intelligence artificielle et les technologies modernes au service de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel.

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L'objectif réside dans la pérennisation de la mémoire collective et la préservation de l'authenticité des arts populaires, sans les dénaturer ni leur faire perdre leurs dimensions humaines et esthétiques, indique la même source, soulignant qu'il s'agit non pas de substituer la mémoire aux algorithmes, mais de bâtir une relation complémentaire faisant de la technologie un levier pour préserver la diversité culturelle et renforcer sa présence future.

Le programme de cette édition prévoit la participation de troupes artistiques locales, nationales et internationales, ainsi que l'organisation d'un colloque scientifique axé sur ¨les arts populaires et les algorithmes du futur : une approche culturelle et cognitive¨, animé par un parterre de chercheurs et d'enseignants spécialisés.

Dans l'optique d'élargir le rayonnement culturel du festival et de consolider la justice spatiale, des soirées artistiques et des conférences sont programmées dans plusieurs communes de la province de Berkane. Des hommages seront également rendus à une pléiade d'artistes et de porteurs du patrimoine, consacrant ainsi la culture de la reconnaissance envers les grandes figures des arts populaires.

Ce rendez-vous culturel vise à sauvegarder et à valoriser le patrimoine culturel de la région de l'Oriental, à faire connaître sa richesse et sa diversité, tout en renforçant sa contribution au développement culturel et son rayonnement aux niveaux national et international, particulièrement après l'inscription des arts populaires de l'Oriental au patrimoine culturel immatériel de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).