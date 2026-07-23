Maroc: Pêche côtière et artisanale - Près de 5 MMDH de produits commercialisés à fin juin

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en termes de valeur, près de 5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, en hausse de 2% comparativement à la même période de l'année écoulée, selon l'Office national des pêches (ONP).

Le poids de ces produits s'est établi à 367.184 tonnes (T), en baisse de 6% par rapport à fin juin 2025, indique l'ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les débarquements des coquillages, des poissons blancs, des algues et des poissons pélagiques ont reculé respectivement de 86% à 54 T, de 30% à 39.349 T, de 8% à 2.142 T et de 4% à 289.817 T, précise la même source.

À l'inverse, les débarquements des céphalopodes et des crustacés ont augmenté de 11% à 32.084 T et de 4% à 3.738 T.

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Par ports, un total de 9.107 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin juin 2026, en hausse de 7% comparativement à la même période un an auparavant. En valeur, ces ports ont diminué de 10% à 354,5 millions de dirhams.

Pour ce qui est des ports situés sur l'Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 7% à 358.077 T. En valeur, ils ont progressé de 3% à environ 4,56 MMDH.