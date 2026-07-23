Maroc: USFP - Le Conseil provincial élargi d'Anfa adopte une feuille de route pour les prochaines échéances

L'USFP à Anfa a donné un signal fort en réunissant son Conseil provincial élargi. Placée sous l'égide des membres du Bureau politique présents dans la région Casablanca-Settat, cette rencontre visait à insuffler une nouvelle énergie à l'USFP et à poser les jalons d'une stratégie en vue des prochaines échéances. Cadres historiques et jeunes militants ont ainsi pris part à ce rendez-vous pour redéfinir les priorités d'une formation en quête de renouveau.

Modérée par Jaouad Rassam, la réunion du Conseil provincial a été marquée par une série d'interventions. Le secrétaire provincial, Hicham Azmi, a ouvert le bal en dressant un état des lieux du parti à Anfa et en réaffirmant la nécessité d'une présence renouvelée sur le terrain.

Brahim Rachdi et Latifa Cherif, candidate du parti à la circonscription d'Anfa, ont ensuite pris la parole pour souligner l'importance de l'ancrage local et la nécessité de redonner à l'USFP la place qui était toujours la sienne à Anfa et Maârif.

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C'est toutefois l'intervention de Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique de l'USFP, qui a donné le ton de la rencontre. Au nom de l'instance dirigeante nationale, il a appelé à la cohésion et à une mobilisation générale afin de relever les défis politiques à venir.

Il a salué l'exemple donné par la section d'Anfa en matière de démocratie interne et de cohésion organisationnelle, soulignant que le choix des candidats s'est déroulé dans un esprit de transparence, de concertation et de respect des décisions du parti. Mehdi Mezouari a insisté sur le fait que cette unité constitue la véritable force de l'USFP. «Lorsque les Ittihadis sont unis, surtout dans une ville comme Casablanca, ils deviennent une force politique incontournable», a-t-il affirmé, appelant à faire de cette cohésion un modèle à reproduire dans l'ensemble des structures du parti à travers le Royaume.

L'adoption à l'unanimité de la «Déclaration d'Anfa », lue par Youssef Meliani, a été le moment fort de cette rencontre. Véritable document d'orientation stratégique, cette déclaration fixe les principales priorités de la section locale et définit une feuille de route pour son action future.

Elle repose sur cinq axes majeurs : renforcer la présence de proximité et l'ancrage sur le terrain, assurer la régularité et l'efficacité du fonctionnement des instances internes, préparer les prochaines échéances électorales à travers un travail de fond et continu, développer des partenariats durables avec les acteurs de la société civile, et veiller à l'application rigoureuse des décisions adoptées.

Le Conseil provincial élargi a également été marqué par un moment de reconnaissance empreint de solennité. Plusieurs militantes et militants, ainsi que des figures historiques de l'USFP, ont été honorés en hommage à leur engagement constant et à leur contribution au service du parti et des causes nationales. Cette initiative hautement symbolique a mis en lumière les valeurs de fidélité, de transmission et de reconnaissance du parcours militant, tout en réaffirmant l'attachement du parti à son héritage et à la mémoire de celles et ceux qui ont façonné son histoire.