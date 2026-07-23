Maroc: Avocats au pays/Quand la défense passe elle-même à la barre - Question essentielle : qui la défendra ?

Certaines professions se réforment comme on modernise une administration. D'autres exigent davantage de précaution. Non parce qu'elles seraient intouchables, mais parce que leur indépendance protège bien au-delà de leurs seuls membres. La profession d'avocat appartient à cette seconde catégorie.

Depuis plusieurs mois, les robes noires marocaines mènent une bataille qui pourrait ressembler à un nouvel épisode du bras de fer classique entre une corporation et son ministère de tutelle. Sauf que cette fois, l'affaire dépasse les avocats : derrière la robe noire se tient toujours un citoyen, et fragiliser celui qui le défend revient parfois à l'atteindre en premier.

Quand l'avocat devient son propre client

Porté par le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, le projet de loi 66.23 vise à remplacer la loi 28.08 de 2008, dont dix-sept années d'application ont révélé les limites. Adopté en première lecture le 19 mai 2026 par la Chambre des représentants (163 voix pour, 57 contre), puis en deuxième lecture le 2 juillet, le texte poursuit un objectif difficilement contestable sur le principe : adapter la profession à une justice qui se numérise, à des contentieux plus complexes et à une exigence croissante de transparence.

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Reste la question du comment. Car l'avocat n'est pas un prestataire ordinaire. Lorsque l'Etat poursuit un citoyen, il se tient entre les deux. Lorsque l'administration abuse, il conteste. Lorsque la liberté d'un homme est menacée, il plaide -- parfois seule arme juridique du faible face au puissant. Son indépendance n'est donc pas qu'une affaire de corporation : c'est une liberté du citoyen exercée par procuration.

Moderniser, oui. Domestiquer, non.

Les inquiétudes de la profession ne se réduisent pas à la résistance habituelle d'un corps professionnel jaloux de ses acquis -- même si cette dimension n'est sans doute pas absente. L'Association des barreaux du Maroc (ABAM) et la Fédération des jeunes avocats contestent des dispositions touchant la police de l'audience, le maniement des fonds, la formation, l'accès à la profession et le régime disciplinaire, jugées attentatoires aux garanties constitutionnelles de la défense -- réserves que partage l'Institut pour l'Etat de droit de l'Union internationale des avocats sur l'équilibre entre barreaux et pouvoirs publics. Le mouvement de protestation, maintenu après l'adoption du texte, se poursuit dans l'attente d'un arbitrage de la Cour constitutionnelle.

Une justice indépendante suppose des juges indépendants -- mais tout autant une défense libre. Un avocat trop dépendant du pouvoir qu'il doit parfois combattre finirait par ressembler à un gardien dont le pouvoir surveillé détiendrait le double des clés. La réforme doit donc moderniser sans affaiblir, encadrer sans domestiquer.

Maître, quelques questions tout de même...

Défendre les avocats ne signifie pas leur accorder l'immunité critique. L'avis du Conseil de la concurrence déplace utilement le débat vers des questions concrètes : accès à la profession, concurrence entre cabinets, formation, honoraires, transparence. Il recommande la suppression de la limite d'âge de 45 ans pour l'accès à la profession et un concours d'entrée annuel à l'Institut de formation des avocats, en remplacement de l'examen triennal actuel -- deux propositions qui posent frontalement la question de l'ouverture aux jeunes générations dépourvues de réseau ou de cabinet familial.

Ces questions ne sont pas hostiles aux avocats : elles sont nécessaires pour mieux les défendre. Une profession forte n'est pas celle qu'on n'interroge jamais, c'est celle qui sait répondre. Reste une tension féconde : l'avocat exerce une activité rémunérée sur un marché avec offre et demande, mais son client est parfois en prison, ruiné, ou accusé à tort -- ce qui interdit de réduire la qualité de la défense à une logique de marché. L'inverse serait tout aussi dangereux : invoquer la noblesse de la mission pour échapper à toute exigence de transparence. L'équilibre tient en une phrase : protéger l'avocat sans sanctuariser ses privilèges.

Pendant ce temps, dans la salle d'attente...

Reste celui dont on parle le moins : le justiciable, qui n'a lu ni le projet de loi ni les avis institutionnels, et qui a simplement une audience, un divorce, un licenciement qu'il juge abusif, ou un proche derrière les barreaux. Pour lui, la justice n'est pas une architecture institutionnelle; c'est une date entourée en rouge sur un calendrier.

Lorsque les avocats suspendent leur activité pour défendre leur indépendance, un paradoxe s'installe : ceux qui défendent les droits du citoyen se voient contraints, pour la préserver, d'en perturber momentanément l'exercice. Personne ne devrait s'en satisfaire -- ni les avocats, ni le gouvernement, ni le justiciable.

Le tribunal est ouvert, mais la justice peut attendre

Le juge est là, le greffier est là, le justiciable est là -- et pourtant toute la mécanique judiciaire peut se gripper si la défense manque à l'appel. La justice n'est pas une accumulation d'institutions, c'est un équilibre entre elles : retirer un acteur essentiel ne bloque pas la machine, mais elle ne rend plus tout à fait la même justice.

La responsabilité du gouvernement est ici considérable : réformer était nécessaire, convaincre l'était tout autant. On ne réforme durablement que contre ceux qui devront appliquer la réforme chaque matin.

Qui doit gagner ?

C'est peut-être la mauvaise question. Le gouvernement ne doit pas gagner contre les avocats, ni les avocats contre le gouvernement. La seule victoire qui vaille serait celle d'une profession modernisée, plus accessible, mieux formée, plus transparente et économiquement viable, mais assez indépendante pour regarder n'importe quel pouvoir dans les yeux sans avoir à en demander la permission.

L'avocat a cette particularité étrange: on ne mesure vraiment son importance que le jour où l'on a besoin de lui. Ce jour-là, peu importe qu'on le trouve coûteux ou sa robe légèrement théâtrale, on veut simplement qu'il soit compétent, libre, et qu'il soit là. La justice, elle, a une particularité plus cruelle : chacun de ses acteurs peut avoir raison séparément, tandis que le citoyen finit par perdre collectivement. Les avocats ont le droit de défendre leur indépendance ; le gouvernement, le devoir de moderniser la profession ; le Parlement, celui de produire une bonne loi. Mais pendant que chacun plaide sa cause, une seule partie ne devrait jamais être condamnée par défaut : le justiciable.

Défendre les avocats lorsqu'ils défendent leur indépendance, ce n'est donc pas défendre une corporation. C'est comprendre qu'entre le citoyen et tous les pouvoirs susceptibles un jour de lui demander des comptes, il restera toujours cette silhouette vêtue de noir dont la première mission est d'avoir le droit de dire non.