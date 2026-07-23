Soudan: Le Premier ministre s'informe des préparatifs de la visite du ministre égyptien du Transport dans le pays

22 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, s'est informé sur la performance du ministère des Infrastructures et de Transport au cours du premier semestre de cette année, ainsi que sur ses programmes et projets pour la période à venir.

Cette rencontre a eu lieu aujourd'hui à Khartoum avec M. Seif Al-Nasr Al-Tajani Haroun, ministre des Infrastructures et des Transports, en présence du conseiller du Premier ministre, M. Nizar Abdalla Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Dans une déclaration à la presse, le ministre des Infrastructures et de Transport a précisé qu'il a informé le Premier ministre des dispositions prises pour la visite du ministre égyptien du Transport dans le pays au début du mois prochain, ainsi que des accords qui seront signés avec la partie égyptienne pour la mise en oeuvre des projets de la capitale administrative, du programme « Un million de logements » et des routes terrestres.

Le ministre des Infrastructures a indiqué que la rencontre a porté sur les préparatifs du ministère pour l'organisation de l'atelier académique sur le transport terrestre dans les prochains jours, ainsi que sur la tenue de la conférence annuelle de l'Autorité du Nil, prévue prochainement.

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