Soudan: Annonce de plans pour la création d'un nouveau réseau de routes de relier les États et les pays voisins

Le Ministre des Infrastructures et du Transport, M. Seif Al-Nasr Haroun, a affirmé l'engagement du ministère à mettre en oeuvre des traitements par étapes et des plans stratégiques visant à développer les infrastructures et le transport dans le pays, malgré les défis du financement et les répercussions de la guerre.

Le ministre a précisé, lors de la conférence médiatique du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme organisée aujourd'hui par l'Agence Soudanaise de Presse au Centre culturel d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum, que la plupart des routes nationales avaient dépassé leur durée de vie prévue, ce qui nécessite la mise en oeuvre de travaux de réhabilitation compréhensifs, Il a précisé que la responsabilité de certaines routes au sein de la capitale repose sur le gouvernement de l'État, soulignant la contribution du ministère au soutien des routes secondaires en coordination avec l'État pour traiter la situation.

Le ministre a dévoilé un plan visant à créer un nouveau réseau de routes aux normes internationales via le système de partenariats (BOT), reliant les États du Soudan et s'étendant jusqu'aux pays voisins. Il a précisé que parmi ces projets figuraient des routes reliant Wadi Halfa à Al-Jabalain en passant par l'ouest du Nil, et d'autres s'étendant le long de la route Al-Sadir, ce qui contribuera à soutenir le commerce et les exportations.

Il a ajouté que les nouvelles routes seraient conçues avec quatre voies et une capacité de charge élevée dépassant les 100 tonnes, ce qui est adapté au trafic de poids lourds, soulignant que la fragilité de l'infrastructure routière actuelle était due à des conceptions anciennes qui ne supportent pas les charges modernes.

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Dans le secteur du transport par chemin de fer, le ministre a affirmé que le ministère a donné la priorité à la modernisation du réseau ferroviaire pour réduire la pression sur les routes, annonçant le lancement des travaux d'entretien qui ont compris les lignes de l'État de la gezira, tout en indiquant que les travaux se poursuivront pour inclure les lignes de Sennar et de Kosti dans le cadre d'un plan intégré visant à relancer le transport ferroviaire.

En ce qui concerne le secteur aérien, le ministre a souligné qu'il avait été affecté par les sanctions précédentes, notamment en matière d'approvisionnement en pièces détachées pour les avions, et a révélé une tendance à la modernisation de la flotte aérienne nationale, ajoutant : « Nous visons à mettre en service dix nouveaux avions prochainement pour renforcer le trafic aérien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. »

Le ministre a également annoncé des dispositions visant à créer une succursale de l'Académie arabe de navigation fluviale à Port-Soudan, précisant que le projet est soutenu par les pays arabes. Il a déclaré : « Le site a été choisi et nous travaillons à remplir les conditions préalables en vue de la pose de la première pierre prochainement. »

En matière de coopération internationale, le ministre a révélé un accord avec la Sultanat d'Oman visant à lancer une ligne maritime directe entre le port de Salalah et Port-Soudan à partir du mois d'août prochain, ainsi que des dispositions pour organiser des vols aériens via la compagnie « Al-Salam Airlines », reliant Khartoum et Port-Soudan à Mascate et Salalah, à raison de trois à quatre vols par semaine. Il a souligné que ces étapes contribuaient à renforcer les liaisons régionales et à relancer l'économie nationale.