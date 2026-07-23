Soudan: Le Président du CST inspecte le progrès du travail au centre du contrôle du certificat secondaire

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant général des forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a inspecté le centre de contrôle des examens du certificat secondaire, dans le cadre du souci du leadership de l'État de suivre le déroulement du travail et de soutenir le secteur de l'éducation.

Le Président du Conseil de souveraineté a écouté un briefing du ministre de l'Enseignement et de l'Éducation nationale, Dr Al-Tuhami Al-Zain Hajar, sur le déroulement des travaux de correction et de surveillance des examens du certificat secondaire et les étapes franchies par les commissions compétentes.

Lors de sa rencontre avec les enseignants et enseignantes participant aux travaux de correction et de surveillance, le président du Conseil de souveraineté a salué leurs efforts patriotiques et la réalisation de leur noble mission malgré les circonstances exceptionnelles que connaît le pays.

Il a souligné que les enseignants constituent le pilier fondamental de la construction de l'avenir du Soudan, saluant leurs sacrifices dans toutes les régions du pays pour faire réussir cet événement national et soutenir la bataille pour la dignité et la fierté.

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Le président du Conseil de souveraineté a également insisté sur l'engagement de l'État à coopérer avec le ministère pour créer un environnement propice du travail, garantissant la performance des cadres éducatifs ses missions pleinement et favorisant le processus éducatif afin d'assurer un avenir meilleur aux étudiants.

Al-Burhan a annoncé la remise en état de l'ancienne imprimerie du ministère et la création d'une imprimerie dédiée aux examens pour développer les infrastructures et renforcer la capacité du ministère à gérer et à sécuriser efficacement les examens.