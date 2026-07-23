Soudan: Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) visite le Centre de contrôle des examens du secondaire et salue le travail des enseignants

Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est rendu mercredi au Centre de contrôle des examens du secondaire.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour suivre le déroulement des examens nationaux du secondaire et soutenir le secteur de l'éducation.

Au cours de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Al-Tohami Al-Zain Hajar, a présenté au général Al-Burhan un compte rendu de l'avancement de la correction, de la notation et du traitement des copies d'examen du secondaire, ainsi que du travail accompli par les commissions spécialisées.

S'entretenant aux enseignants participant au processus de correction, le général Al-Burhan a salué leur dévouement et leur engagement envers leur mission nationale, malgré le contexte exceptionnel que traverse le pays.

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Il a souligné que les enseignants sont la pierre angulaire de l'avenir du Soudan, saluant leurs sacrifices à travers le pays pour la réussite de ce projet national et leur contribution à la lutte pour la dignité.

Al-Burhan a réaffirmé l'engagement du gouvernement à collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale afin d'offrir un environnement de travail favorable au personnel éducatif, lui permettant ainsi d'exercer efficacement ses fonctions et de faire progresser le secteur de l'éducation pour garantir un avenir meilleur aux élèves.

Il a également annoncé un projet de réhabilitation de l'ancienne imprimerie du ministère et la création d'une nouvelle imprimerie dédiée aux examens, afin de renforcer l'infrastructure du ministère et d'améliorer sa capacité à gérer et à sécuriser efficacement les examens nationaux.