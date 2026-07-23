Sénégal: Saint-Louis - Des étudiants sensibilisés aux enjeux de la digitalisation des données sanitaires

Des étudiants de l'École supérieure de formation professionnelle en santé (ESUP Santé) de Saint-Louis (nord), ont bénéficié mercredi, d'une formation sur les enjeux de la digitalisation des données de santé, à l'initiative de l'Association sénégalaise pour le développement communautaire (ASDEC), a constaté l'APS.

Cette activité vise à capaciter ces étudiants afin qu'ils puissent mieux comprendre les principes de gouvernance de la santé numérique.

Elle rentre dans le cadre de la campagne "Mes données, notre santé", initiée par l'Association sénégalaise pour le développement communautaire (ASDEC).

"On était aujourd'hui à l'ESUP Santé de Saint-Louis pour sensibiliser les étudiants infirmiers, infirmières et sages-femmes de la troisième année sur les enjeux de la digitalisation des données de santé", a déclaré le président de l'ASDEC, Mor Talla Touré.

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Il a par ailleurs invité ces futurs praticiens à adopter un comportement éthique parce que, a-t-il ajouté, ils sont appelés à devenir des cadres de la santé assermentés.

"Toute donnée sanitaire mérite une attention particulière, une utilisation responsable", a-t-il lancé à l'endroit de ces étudiants.

Dans son intervention, Abdou Aziz Mandiang, membre de la Coalition Transform Health Sénégal, a salué cette initiative tout en rappelant l'importance d'une bonne gouvernance de la santé numérique.

L'association des Éclaireuses et éclaireurs du Sénégal (EEDS) et l'organisation Enda Santé ont été associées à cette activité, dont l'accompagnement financier est assuré par la Coalition Transform Health.