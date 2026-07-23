Madagascar: Une fondation fait rayonner les aires protégées

La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) a attribué une bourse de reportage aux quatre lauréats de la 3e édition du concours Médias pour les aires protégées. Ainsi, Philiberte Amiko et Philippine Rasoafara, catégorie radio, Ando Randrianarimanana, catégorie presse écrite, et Aina Rabetany, catégorie télévision, les lauréats, ont réalisé des reportages qui mettent en lumière les enjeux de la conservation et ses impacts directs sur les populations locales.

« La FAPBM cherche des fonds pour financer la conservation de la nature. (...) Le véritable danger réside dans notre ignorance de la valeur de notre biodiversité, et non dans le manque d'argent. La protection de l'environnement n'est pas seulement une question de lois ou de techniciens, elle nécessite également des journalistes pour faire le pont avec la population. On ne protège et n'aime que ce que l'on connaît », indique le directeur exécutif de la FAPBM, le Dr Rija Ranaivoarison, en insistant sur le fait que ce concours constitue un investissement pour l'avenir.

Ces reportages mettent en lumière les retombées concrètes des actions de la FAPBM sur le terrain : à Anketrevo, la diffusion de nouvelles techniques rizicoles a permis de booster les rendements tout en réduisant la pression sur les forêts, à Andringitra, le niveau de vie des habitants s'est nettement amélioré, à Beheloke, les femmes s'impliquent davantage dans l'économie familiale et le développement de leur communauté.

« C'est l'homme qui a besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de l'homme », a souligné Kiady Rakotondravoninala, le directeur général de la Gouvernance et environnement auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

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