Madagascar: Morondava - Deux vacanciers meurent noyés

Drame. Deux frères originaires d'Antananarivo ont trouvé la mort par noyade le 20 juillet sur la plage de Kimony, commune rurale de Bemanonga, district de Morondava.

Les gendarmes, alertés aux alentours de 15h 51, se sont rendus sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, la famille était venue passer l'après-midi au bord de la mer. Les deux jeunes hommes, âgés de 32 et 20 ans, jouaient dans une zone réputée peu profonde, mais les vagues les ont emportés.

Un passant qui roulait en quad les a remarqués en premier et a tenté de leur porter secours. Il les a conduits d'urgence vers un centre de soins. Malgré les efforts déployés, les victimes n'ont pas pu être réanimées, selon un rapport des faits établi par la gendarmerie.

Le drame a provoqué une vive émotion chez les proches et les témoins. Dans la soirée, les autorités locales, dirigées par le préfet et le chef de région, ont rencontré la famille pour lui apporter leur soutien, conformément aux traditions malgaches.

Cet accident rappelle qu'il est important de faire preuve de prudence en mer et de respecter les consignes de sécurité pour éviter les drames.