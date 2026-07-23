Madagascar: Toamasina - L'approvisionnement en électricité demeure instable

23 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Toamasina reste plongée dans des coupures récurrentes. Des abonnés de la Jirama dans cette ville se plaignent de plusieurs coupures par jour. « Nous sommes obligés d'acheter des glaçons ailleurs pour conserver nos poissons, car notre congélateur ne fonctionne pas, suite aux coupures de courant récurrentes dans notre quartier. Le fond du problème, c'est un souci de phase électrique », témoigne Bruno, un poissonnier, hier.

Dans d'autres quartiers, comme à Ankirihiry, Antanandava ou Valipson, le courant serait coupé plusieurs fois par jour. « Pour opérer un patient, nous sommes obligés d'utiliser un groupe électrogène », témoigne un médecin qui dispose d'une clinique à Ankirihiry.

Le Réseau national de défense des consommateurs (RNDC) affirme que la fourniture d'électricité ne s'améliore pas dans cette ville portuaire. La Jirama Atsinanana, de son côté, soutient au contraire une nette amélioration de la situation. Une source au sein de la compagnie qualifie même cette avancée de « très nette », tout en concédant que des délestages persistent encore.

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