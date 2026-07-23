Tunisie: Coupures d'eau et d'électricité - Kaïs Saïed ordonne des mesures immédiates

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi, 22 juillet, au palais de Carthage, une réunion sur les coupures prolongées d'eau, d'électricité et les incendies.

Y ont été présents, les ministres de l'intérieur, de l'équipement chargé de l'industrie et de l'énergie, de l'agriculture, les PDG de la STEG et de la SONEDE, et le directeur général de la protection civile, selon un communiqué de la présidence de la République.

D'emblée, le chef de l'État a affirmé qu'il suit de près, à toute heure, la situation dans l'ensemble du pays, soulignant que les coupures d'eau et d'électricité, conjuguées aux incendies, constituent des « phénomènes hors normes ». Il a averti que l'État ne restera pas « les bras croisés » face à quiconque cherche à nuire aux citoyens et à attiser les tensions.

Sur les coupures prolongées, le président Saïed a été catégorique. Des interruptions dépassant vingt-quatre heures dans plusieurs régions sont « inacceptables ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il exige d'y mettre fin immédiatement, imposant deux règles non négociables : informer les citoyens à l'avance et choisir des horaires adaptés si des coupures restent inévitables.

Lors de cette réunion, Le chef de l'État a également rendu hommage aux unités de la protection civile pour leurs interventions rapides et efficaces dans la lutte contre les incendies, menées en coordination avec les structures militaires, sécuritaires et administratives compétentes.

Il a salué le dévouement sans limite dont tous ont fait preuve, animés par le sens du devoir national.

Le président de la République a conclu en réaffirmant que le peuple tunisien, fort de sa conscience, résistera à toute tentative de déstabilisation, quelle qu'en soit la source.