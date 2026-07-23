Sénégal: Recherche agricole - Les centres CGIAR tentent, à Dakar, de dresser un inventaire de leurs innovations

Dakar — Les centres CGIAR, spécialisés dans la recherche agricole, se sont réunis mercredi à Dakar pour dresser un inventaire de leurs innovations faites au cours des vingt dernières années, dans le but d'adapter les systèmes agricoles et alimentaires au contexte actuel.

Il s'agit de recenser les innovations liées aux CGIAR, entre 2005 et 2025, de même que les déclarations d'adoption, d'impact et d'influence sur les politiques, au cours d'un atelier, selon l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

Des ministères, des associations d'agriculteurs, des universités, des partenaires techniques et financiers de l'État, ainsi que des militants de la société civile y prennent part.

L'évaluation permettra "de savoir si les innovations entreprises répondent aux besoins des producteurs locaux et d'identifier les moyens à mettre en oeuvre pour les diffuser à grande échelle, afin de transformer les systèmes agricoles et alimentaires", a expliqué la biologiste Khady Nani Dramé, de l'ISRA.

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L'université McGill (Canada) et l'université Gaston-Berger de Saint-Louis (Sénégal) prennent part à l'atelier.

Ces deux universités participent aussi à l'inventaire, selon Mme Dramé.

Les CGIAR sont un groupe de 15 centres de recherche internationale, dont certains sont basés au Sénégal. Ils développent des innovations agricoles, dans le but d'améliorer les productions.

"Dans le domaine de la sélection variétale, [les CGIAR] créent de nouvelles variétés, développent des pratiques de gestion des cultures, de résilience climatique et d'adaptation climatique [...] Avec la collaboration de partenaires locaux, qui participent à l'évaluation des innovations, ils s'assurent que l'innovation développée est adaptée au contexte local", a expliqué Khady Nani Dramé.

Les chercheurs, les agriculteurs et les autres participants vont, au cours de l'atelier d'une journée, "contribuer au recensement des innovations développées ou diffusées par les centres du CGIAR et leurs partenaires au Sénégal, entre 2005 et 2025".

"Cet atelier est une étape clé de la capitalisation des innovations des centres du CGIAR et de leurs partenaires au Sénégal. Les échanges entre chercheurs, décideurs, praticiens du développement et autres parties prenantes permettront de consolider les résultats de l'étude, d'identifier les priorités stratégiques et de formuler des orientations pour les futurs investissements", explique l'ISRA.