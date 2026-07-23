Ile Maurice: Un policier de la VIPSU présidentielle et un jeune de 20 ans arrêtés

Une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle a permis l'arrestation de deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic de cocaïne à Triolet. Parmi les suspects, un policier affecté à la Very Important Persons Security Unit (VIPSU) attaché à la Présidence, identifié comme Muhammad Nifaaz Ali Allymamod, âgé de 33 ans.

Les renseignements faisaient état d'un trafic de cocaïne orchestré par Sheik Mohammad Azhar Soobhan, 20 ans, habitant de 7e -Mille, Triolet. Le mardi 21 juillet, un officier de l'ADSU - sous couvert d'être un acheteur - s'est rendu dans la région. Une première rencontre aurait eu lieu avec Soobhan, qui serait arrivé à moto. Selon les enquêteurs, le suspect aurait proposé de vendre environ 330 grammes de cocaïne, d'une valeur de Rs 5 millions, à Rs 6 000 le gramme. Un échantillon de la drogue présumée aurait alors été remis à l'officier afin qu'il vérifie la qualité.

Hier, une nouvelle rencontre était organisée pour finaliser la transaction. Sur le lieu du rendezvous, Soobhan aurait demandé aux acheteurs - d'autres policiers sous couverture - de déplacer leur véhicule. Peu après, une voiture conduite par Muhammad Nifaaz Ali Allymamod serait arrivée.

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Soobhan aurait indiqué aux policiers que le constable Allymamod devait gérer l'argent de la transaction. Une quantité de poudre soupçonnée d'être de la cocaïne aurait ensuite été remise aux agents. Lors de son arrestation, Soobhan aurait déclaré que la drogue était destinée à la vente et que l'argent devait être confié à Allymamod. Ce dernier aurait corroboré l'information.

Les perquisitions menées aux domiciles des deux suspects ont permis la saisie de plusieurs sachets contenant une substance soupçonnée d'être de la cocaïne, des sachets vides, de l'argent liquide ainsi qu'un carnet contenant des notes relatives à des ventes présumées.

Les deux hommes, Sheik Mohammad Azhar Soobhan et Muhammad Nifaaz Ali Allymamod, ont été conduits aux bureaux de l'ADSU à Rose-Belle. L'enquête se poursuit afin d'établir les ramifications de ce réseau présumé et l'origine de la drogue, une piste évoquant notamment un fournisseur basé à La Réunion.