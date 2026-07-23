Soudan: Le Premier Ministre se rend aux quartiers Abu Arki Al-Bakhit à Omdurman et Al-Azhari

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a inauguré le transformateur électrique d'Abu Arki Al-Bakhit à Omdurman Al-Arda Sud, en présence du ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, du conseiller du Premier Ministre, Nizar Abdalla Mohamed, et du directeur général de la Compagnie d'électricité du Soudan, ingénieur Abdalla Mohamed Ahmed Ali.

Son Excellence et la délégation qui l'accompagnait se sont assurés du maintien de la sécurité et du bon déroulement des services d'électricité et d'eau.

Il s'est engagé à poursuivre ces visites d'inspection afin de compléter l'ensemble des services destinés aux citoyens.

Son Excellence a réitéré son appel aux citoyens soudanais de la diaspora à revenir volontairement et librement à la capitale nationale, Khartoum.

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Dans le même contexte, Son Excellence le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont rendu visite aux citoyens du quartier Al-Azhari, bloc n° 8, à Khartoum.

Il a donné des instructions pour compléter le réseau électrique et renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont également rendu visite aux citoyens du quartier Al-Azhari, bloc n° 16, et se sont assurés du bon déroulement des services d'approvisionnement en eau et en électricité.

Il a ordonné le raccordement au réseau électrique du quartier Al-Azhari, bloc n° 16 Est, et la mise en place d'un système d'énergie solaire pour les mosquées du Nord et de l'Est.

Par ailleurs, plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction suite à la visite du Premier ministre et ont fait part de leurs remerciements et de leur reconnaissance envers les efforts du ministère de l'Énergie et les employés du secteur de l'électricité.