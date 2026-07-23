Soudan: Le Premier ministre inspecte l'aéroport international de Khartoum et publie plusieurs décisions

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a donné des instructions visant à améliorer la qualité des services, simplifier et faciliter les procédures pour les voyageurs à l'aéroport international de Khartoum.

C'était déclaré mercredi lors de sa visite à l'aéroport international de Khartoum, en compagnie du ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, de conseiller du Premier ministre, Nizar Abdalla Mohamed, et le directeur général de l'Électricité du Soudan, ingénieur Abdalla Mohamed Ahmed Ali.

Le Premier ministre a également ordonné la fourniture de trois nouveaux bus répondant aux standards internationaux, la fourniture de citernes de carburant et le renforcement de l'approvisionnement électrique.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont effectué un tour aux différentes sections de l'aéroport, y compris les salles d'arrivée et de départ, les passeports et les douanes, ainsi que le système de transport des bagages, et s'est assuré du bon déroulement des procédures des voyageurs.

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Il s'est également penché sur la qualité des services fournis aux citoyens dans les salles d'arrivée et de départ.

Il s'est également penché sur les efforts de modernisation, de développement et élargissement de l'aéroport international de Khartoum, ainsi que sur l'augmentation significative du nombre de vols.

Par ailleurs, plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à la visite de Son Excellence le Premier ministre à l'aéroport international de Khartoum, soulignant qu'elle affirme l'attention que porte le gouvernement aux citoyens.