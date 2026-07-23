Gabon: L'Honorable Rodrigue Bokoko poursuit les actions de proximité initiées par le Président Oligui Nguema

Dans la droite ligne de la politique de proximité et de justice sociale portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'Honorable Rodrigue Bokoko a posé un nouvel acte de solidarité ce mercredi 22 juillet 2026 à Mounana. Une compatriote a reçu un don d'équipements ménagers et domestiques.

La politique de terrain se poursuit. Fidèle à la vision de justice sociale et de solidarité impulsée par Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, l'Honorable Rodrigue Bokoko a une fois encore été au contact des populations de Mounana.

Ce mercredi 22 juillet 2026, l'élu a procédé à la remise d'un important lot d'équipements ménagers et domestiques à une compatriote de la localité.

Un geste concret pour améliorer le quotidien

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Ce don vise directement à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la bénéficiaire. Vaisselle, ustensiles de cuisine et autres matériels du foyer : des équipements essentiels pour alléger le quotidien et redonner un peu de dignité.

Au-delà du matériel, c'est surtout un message fort qui a été transmis : celui de l'écoute, de la solidarité et de l'accompagnement des populations par leurs élus.

La proximité comme méthode de gouvernance

Cette action s'inscrit pleinement dans la dynamique voulue par le Chef de l'État. Une gouvernance de proximité qui ne laisse personne de côté et qui privilégie les actes concrets sur le terrain.

Pour l'Honorable Rodrigue Bokoko, il s'agit de traduire au niveau local la volonté du Président Oligui Nguema de bâtir un Gabon plus solidaire, où chaque citoyen, y compris les plus vulnérables, se sent soutenu.