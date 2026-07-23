Gabon: Visite d'Etat en France - Le Président de la République, aux cotés de la Première Dame, renforce les partenariats

Dans le cadre de sa visite d'Etat en République française, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a poursuivi son programme officiel à travers une série de séquences illustrant la profondeur des relations d'amitié entre le Gabon et la France ainsi que la volonté commune de développer des coopérations porteuses de résultats concrets pour les populations.

Le Chef de l'Etat s'est d'abord recueilli à la cathédrale Notre-Dame de Paris, aux côtés de la Première Dame. Ce moment de recueillement, empreint de foi et de solennité, s'est déroulé dans l'un des monuments les plus emblématiques du patrimoine religieux, culturel et historique mondial, récemment restauré après le vaste chantier de reconstruction consécutive à l'incendie de 2019.

Le Président de la République et la Première Dame ont ensuite été reçus à l'Hôtel de Ville de Paris par le maire, Emmanuel Grégoire, en présence du maire de Libreville, Eugène Mba.

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Les échanges ont porté sur le développement de la coopération décentralisée entre les deux capitales, avec pour ambition de renforcer les partenariats dans les domaines des transports urbains, de la transition écologique, de la gestion des déchets, de l'aménagement urbain et de la gouvernance locale.

Cette coopération permettra de favoriser le transfert d'expertise, de renforcer les capacités des collectivités locales et d'accompagner la modernisation des services urbains, au bénéfice direct des populations gabonaises.

La délégation présidentielle s'est ensuite rendue au Palais du Luxembourg, où elle a été reçue par le Président du Sénat français, Gérard Larcher.

Honneurs protocolaires dus à son rang, revue des troupes, en compagnie du Président du Sénat, Brice Clotaire Oligui Nguema a marqué sa visite d'Etat. Il a eu un entretien approfondi avec le Président Sénat français axé sur le renforcement des relations institutionnelles et parlementaires entre les deux pays, avant la signature du livre d'or et un échange de présents.

Cette rencontre témoigne de la volonté commune du Gabon et de la France de consolider un dialogue politique permanent, de promouvoir les échanges d'expériences en matière de gouvernance et d'accompagner les grandes réformes engagées par le Gabon dans le cadre de la Ve République.

A travers ces différentes séquences, le Président de la République confirme sa vision d'une diplomatie de résultats, fondée sur la mobilisation de partenariats stratégiques, le partage d'expertise et la coopération institutionnelle au service du développement national.

Au-delà de leur portée symbolique, ces rencontres ouvrent de nouvelles perspectives dans des secteurs essentiels tels que la gouvernance locale, la modernisation des collectivités, le développement urbain durable et le renforcement des institutions, autant d'actions destinées à améliorer durablement les conditions de vie des citoyens gabonais et à renforcer le rayonnement international du Gabon.