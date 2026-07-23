Cameroun: Absence prolongee de Paul Biya du pays - Circulez, il n'y a rien à voir !

Ce qui avait été présenté au départ comme un «court séjour privé en Europe», est en train de devenir une éternité. En effet, depuis que le président camerounais, Paul Biya, a quitté le pays, le 7 juin 2026, avec son épouse, il n'est toujours pas rentré.

Une absence prolongée de plus de 40 jours qui suscite des interrogations au pays, d'autant plus qu'aucune communication officielle n'a jusque-là été faite pour rassurer les Camerounais qui restent ainsi sans nouvelle de leur président réélu en novembre dernier pour un nouveau septennat. Venant de l'homme, ce n'est vraiment pas une surprise ; tant il est coutumier du fait.

Les absences prolongées du président Biya commencent à agacer certains Camerounais

En effet, Paul Biya est régulièrement absent du pays qu'il dirige depuis plus de 40 ans, pour des séjours en Europe, notamment en Suisse, dans des hôtels huppés où il semble passer plus de temps qu'au palais d'Etoudi.Ces nombreux voyages sont sans doute liés à l'état de santé du président nonagénaire qui est devenu fragile avec l'âge.

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C'est d'autant plus évident que le Sphynx du palais d'Etoudi, on le sait, n'a pas l'habitude de se faire soigner dans son pays, à l'image de bien de ses homologues africains, comme s'il ne faisait pas confiance en ses propres hôpitaux. Mais dans un pays où la santé du chef de l'Etat est classée secret d'Etat, il est quasiment impossible d'en savoir plus. Et les Camerounais restent dans le flou total.

En l'absence de toute communication officielle, les rumeurs, elles, vont bon train, en attendant que la machine répressive, par le biais de la Justice, entre en action pour calmer le jeu. Face aux longues absences répétées du président Paul Biya, une question revient sans cesse : «qui dirige véritablement au Cameroun ?». Toujours est-il que certains n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère en affirmant que ce pays fonctionne en mode pilotage automatique. Ils n'ont peut-être pas tort.

En effet, comment peut-on assurer ses responsabilités de président de la République quand on passe plus de temps à l'étranger, loin de ses concitoyens? En tout cas, du haut de ses 93 ans, avec une santé chancelante, on se demande bien si Paul Biya a encore les capacités d'exercer pleinement ses fonctions de chef de l'Etat. Le nouveau septennat qu'il s'est offert après avoir écarté ses adversaires les plus crédibles, est peut-être le mandat de trop.

Mais Paul Biya n'en a que faire ; lui qui, tel un roi, nourrit le rêve de mourir accroché à son trône pour s'offrir des obsèques nationales. Une chose est au moins certaine : les absences prolongées du président Biya commencent à agacer certains Camerounais qui, visiblement, n'en peuvent plus de voir leur président passer plus de temps hors du pays qu'à l'intérieur, auprès de ses concitoyens, pour être à l'écoute de leurs préoccupations.

Au sein de la classe politique, l'impatience est à son comble. Le député d'opposition, Jean Michel Nintcheu a, par exemple, appelé le Conseil constitutionnel à constater la vacance du pouvoir. Il n'en fallait pas plus pour que les ouailles du pouvoir sortent du bois. «Le pouvoir n'est pas vacant. Le Lion n'est pas parti», a immédiatement réagi le directeur de la propagande du parti au pouvoir.

C'est au Cameroun de Paul Biya qu'on peut garder la même équipe gouvernementale pendant plus de sept ans

Le message est donc clair : les opposants et tous les Camerounais qui demandent que leur président soit régulièrement présent à leurs côtés, peuvent circuler. Il n'y a rien à voir ! Parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, pour paraphraser le philosophe français Voltaire. Ailleurs, les choses auraient été différentes. Mais nous sommes au Cameroun de Paul Biya, «le Continent», un pays à part.

C'est le pays d'Afrique qui a le plus vieux président toujours en exercice. C'est aussi le pays qui a le plus vieux policier au monde, en la personne de Martin Mbarga Nguélé, Délégué général camerounais à la Sureté nationale, qui a soufflé ses 90 bougies le 1er juillet dernier. C'est au Cameroun de Paul Biya qu'on peut garder la même équipe gouvernementale pendant plus de sept ans. En effet, depuis l'investiture du papy Biya, le 6 novembre 2025, il n'a toujours pas formé de nouveau gouvernement.

Et l'équipe actuelle dirigée par Joseph Dion Ngute, est en place depuis janvier 2019, soit l'équivalent d'un mandat présidentiel au Cameroun. C'est du Biya tout craché ! En rappel, il n'a toujours pas nommé de vice-président en dépit de la réactivation de ce poste en avril dernier à la suite d'une révision constitutionnelle.

Sacré Biya !