Congo-Kinshasa: Dans l'attente du dialogue national, la discrète implication de l'ex-président guinéen Alpha Condé

En République démocratique du Congo, les opposants et les confessions religieuses attendent désormais l'ordonnance présidentielle qui doit officiellement lancer les préparatifs du dialogue national. Annoncé par la présidence congolaise le 17 juillet 2026, ce dialogue est le résultat de discussions entre Félix Tshisekedi, plusieurs chefs d'État de la région et les responsables religieux du pays. Selon RFI, l'ancien président guinéen Alpha Condé a également pris part à ces échanges.

Alpha Condé n'apparaît sur aucune des photos prises le jour de l'annonce du dialogue national au palais présidentiel de Kinshasa, mais plusieurs sources confirment sa présence ce jour-là. « Il a voulu rester dans l'anonymat », ajoute l'une d'elles.

L'implication de l'ancien président guinéen dans ce dossier ne date pas de la semaine dernière. Elle remonte au moins au début du mois de juillet. Alpha Condé était en effet présent à Brazzaville lorsque Félix Tshisekedi s'y est rendu en visite de travail le 3 juillet.

Quelques jours plus tard, l'ex-chef de l'État guinéen a aussi rencontré le cardinal Fridolin Ambongo, en marge du déplacement de l'archevêque de Kinshasa au Congo-Brazzaville.

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Un interlocuteur de «confiance» pour Félix Tshisekedi

« Alpha Condé est une personne de confiance pour le président Tshisekedi », explique une source proche du chef de l'État congolais. Ce que confirment plusieurs analystes. « Si c'est Denis Sassou-Nguesso qui a proposé les sagesses de l'ancien président guinéen, c'est forcément Félix Thisekedi qui a accepté son implication », résume un bon connaisseur de la vie politique kinoise.

Selon ces mêmes observateurs, les liens entre les deux familles remonteraient à l'époque d'Étienne Tshisekedi, quand les deux hommes - Étienne Tshisekedi et Alpha Condé - étaient opposants dans leurs pays respectifs.

En revanche, le rôle exact d'Alpha Condé dans la suite du processus de dialogue national reste encore à éclaircir.