Angola: Le Président de la République nomme Gabriel Tito João commandant provincial du Cuanza Sul

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé mercredi le commissaire Gabriel Tito João aux postes de délégué provincial du Ministère de l'Intérieur et de commandant provincial de Cuanza Sul de la Police nationale d'Angola.

Auparavant, après consultation du Conseil de sécurité nationale et conformément à un communiqué du Bureau de soutien au Président de la République, João Lourenço avait promulgué un décret élevant le sous-commissaire Gabriel Tito João au grade de commissaire de police.

Par un autre décret, le Chef de l'État a nommé Rosa Maria Martins da Cruz e Silva commissaire générale pour l'Angola à l'Expo Belgrade (Serbie) 2027, et Neusa Janayna Félix Caetano Dias dos Santos commissaire générale adjointe pour le même événement.