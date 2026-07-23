Angola: Le ministre Filipe Zau réaffirme l'engagement du gouvernement en faveur de la diplomatie culturelle

Cazombo — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a réaffirmé mercredi, à Cazombo (dans la province de Moxico Leste), l'engagement du gouvernement angolais à renforcer la diplomatie culturelle afin de bâtir des ponts de coopération et de stimuler les industries créatives ainsi que les échanges artistiques.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la 12e édition du festival traditionnel « Mize » du peuple Luvale, il a souligné que la culture constitue l'une des principales cartes de visite du pays, visant à promouvoir une image distinctive qui contribue à clarifier les objectifs politiques et le rayonnement international de la nation.

Le ministre a précisé que les efforts du gouvernement pour renforcer la diplomatie incluent la valorisation, la promotion et la préservation du patrimoine culturel, un travail mené avec le soutien d'institutions internationales telles que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

À cet égard, Filipe Zau a indiqué qu'une délégation ministérielle se trouve actuellement en Corée du Sud pour traiter de questions relatives au patrimoine mondial avec l'UNESCO, dans le but de faire reconnaître le Semba et le Tchitundo-Hulo comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

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Le site de Tchitundo-Hulo, situé dans la province de Namibe, est un complexe d'art rupestre majeur, considéré comme l'un des témoignages les plus importants des premières expressions culturelles et artistiques sur le territoire angolais.

Le Semba, quant à lui, est reconnu comme l'une des expressions les plus emblématiques de la musique, de la danse et de l'identité culturelle de l'Angola.

Il a rappelé qu'en avril 2024, le ministère avait officiellement classé le Kizomba et le Tchianda au patrimoine culturel immatériel national ; l'étape suivante consistera à les inscrire auprès de l'UNESCO afin de prévenir toute appropriation culturelle et de préserver ces genres musicaux et chorégraphiques.

L'Angola compte actuellement la ville de Mbanza Kongo parmi les sites du patrimoine culturel mondial et les SONA (dessins symboliques sur sable) parmi les éléments du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Par ailleurs, le festival traditionnel Luvale a été reconnu comme un outil fondamental pour la préservation du folklore, du patrimoine immatériel et de la langue du peuple Luvale, grâce à la transmission intergénérationnelle des traditions orales.

Le ministre de la Culture a souligné que les autorités traditionnelles doivent continuer à jouer leur rôle dans la préservation des coutumes et traditions des divers peuples qui composent la mosaïque culturelle de l'Angola, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance.

À cet égard, Filipe Zau a appelé les autres provinces à suivre l'exemple de la province de Moxico Leste et d'autres régions organisant des festivals traditionnels annuels, afin de faire connaître au monde le potentiel culturel de l'Angola.

Les entrepreneurs nationaux et étrangers ont été encouragés à investir dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration à Moxico Leste, garantissant ainsi aux touristes et aux chercheurs intéressés par la culture Luvale l'accès à des hébergements et des lieux de restauration adaptés.

Le festival traditionnel Luvale « MIZE » figure parmi les événements culturels majeurs d'Afrique australe ; il célèbre l'histoire, les rituels et l'identité d'un peuple réparti entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC). HD/LUZ