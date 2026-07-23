Angola: Une agence italienne veut stimuler les exportations des entreprises angolaises

Icolo e Bengo — L'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) prévoit de porter à 160 le nombre d'entreprises angolaises prêtes à exporter vers l'Europe, a indiqué mercredi la responsable Marília Damião.

S'exprimant auprès de l'ANGOP lors de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), elle a expliqué que, dans le cadre du programme de l'agence ICE, une centaine d'entreprises angolaises sont d'ores et déjà préparées à l'exportation vers l'Europe.

Mme Damião, également analyste de marché principale pour l'agence italienne, a annoncé que la prochaine édition du programme se tiendrait en septembre dans la province de Huambo, où l'objectif est de former entre 50 et 60 entreprises locales.

Parmi les initiatives, elle a mis en avant « Lab Innova for Africa », un programme qui forme les dirigeants d'entreprises agricoles et agroalimentaires à la négociation internationale et à la préparation à l'exportation vers l'Europe, avec une attention particulière portée à l'Italie.

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Elle a reconnu que les produits angolais sont de grande qualité, répondent aux exigences de certification et sont capables de pénétrer un marché aussi exigeant que le marché européen.

Concernant leur participation à la 41e édition de la FILDA, la responsable a précisé qu'ils avaient emmené dix entreprises, issues principalement du secteur technologique.

Marília Damião a noté la présence, à l'événement, d'entreprises spécialisées dans les machines agricoles de précision, les équipements de traitement et de séchage des céréales, ainsi que les machines de fabrication de chaussures et de bottes, notamment pour le secteur de la défense.

Elle a également souligné la participation d'entreprises de recyclage, un secteur dans lequel l'Angola investit de manière significative ces dernières années.

Marília Damião a insisté sur la volonté de l'Italie de contribuer à la croissance et au développement économique de l'Angola par le biais de ces secteurs.

Concernant les relations commerciales entre l'Angola et l'Italie, la responsable a déclaré qu'elles progressaient bien, notant une augmentation des importations angolaises de machines italiennes, une tendance qu'elle a considérée comme un signe positif.

Elle a indiqué que les données de l'année dernière font état d'un volume d'échanges d'environ 1,5 milliard d'euros, un chiffre inférieur au total de 2014, qui avait dépassé les 2 milliards d'euros.

La 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui se tient jusqu'à dimanche, réunit 2 348 exposants nationaux et étrangers.

Le secteur industriel s'impose comme un acteur majeur, représentant 34 % des exposants répartis entre l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et les industries extractives.

Selon les organisateurs, l'agro-industrie, l'agriculture et la pêche comptent pour 13 % de la participation.

Par ailleurs, le commerce et la distribution représentent 12 %, tandis que le secteur des services constitue 11 % de la participation à cette vitrine économique incontournable de l'Angola.