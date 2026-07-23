Angola: Petro bat Al-Ittihad lors d'un match amical

Luanda — Le Petro de Luanda a battu mardi, en Espagne, l'équipe des moins de 23 ans d'Al-Ittihad (Arabie saoudite) sur le score de 4-0 lors de son deuxième match de pré-saison.

Les buts des champions nationaux ont été inscrits par Tiago Azulão (2), Ivan Cavaleiro et Pedro Aparício.

Lors de leur premier match de pré-saison samedi, les champions nationaux angolais avaient battu l'équipe espagnole de Valence 3-1.

Durant leur stage en Espagne, Petro de Luanda doit également affronter Huesca (le 25 juillet) et le CD Teruel (le 30), avant de conclure par un match contre le Nàstic de Tarragone le 5 août.

Les champions nationaux lanceront officiellement leur saison le 15 août en disputant la Supercoupe d'Angola face au Wiliete de Benguela. AKA/WR/LUZ