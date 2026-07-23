Guinée: Polémique autour de la construction anarchique après l'effondrement de deux immeubles à Conakry

À Conakry, le quartier de Démoudoula tente de se relever après l'effondrement de deux immeubles, survenus dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026. Les opérations de secours sont désormais terminées, tandis que les autorités ont annoncé l'ouverture d'enquêtes et un renforcement des contrôles sur les chantiers.

À Démoudoula, les gravats occupent encore une partie de la rue. Les pelleteuses se sont tues, mais les habitants restent sous le choc. Ici, chacun se souvient de la nuit où un immeuble en construction s'est effondré, entraînant un bâtiment voisin dans sa chute.

Parmi eux, Amar Barry, habitant du quartier. « S'il y avait de la rigueur dans la construction des bâtiments, il n'y aurait pas eu cette catastrophe. Dans la construction, l'État est complètement absent », accuse-t-il.

Pendant plusieurs jours, les équipes de la Protection civile, appuyées par des volontaires, ont fouillé les décombres dans l'espoir de retrouver des survivants. Les opérations de secours se sont finalement achevées après l'extraction des dernières victimes. Lancéi Touré, de l'Agence nationale de gestion des urgences humanitaires, dresse le bilan. « Nous sommes à huit cas de décès, quatre blessés et quatre survivants qui ont été extraits », précise-t-il.

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Vers un renforcement des contrôles sur les chantiers

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, s'est rendu sur les lieux du drame. Sur place, il a salué le travail des services de secours et présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées.

« Nos services se sont acquittés de leur devoir. C'est une occasion de dire ici que le peuple de Guinée présente ses sincères condoléances à toutes les familles qui sont éplorées », déclare-t-il.

Au-delà de l'émotion, le drame relance le débat sur le respect des normes de construction en Guinée. Le gouvernement promet des enquêtes, des poursuites si des responsabilités sont établies et un renforcement des contrôles sur les chantiers.