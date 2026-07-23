Gabon: Bilan économique de la visite du président Brice Oligui Nguema en France

Fin de visite d'État en France pour le président gabonais Brice Clothaire Oligui Nguema. Depuis lundi 20 juillet 2026, le chef de l'État gabonais a été reçu à Paris pour une première visite d'État, qui fait suite au déplacement d'Emmanuel Macron à Libreville en novembre dernier. Après une séquence mémorielle et des discussions sur l'avenir du camp De Gaulle, ce déplacement a surtout été marqué par un volet économique : financement de la voie ferrée du Transgabonais et protocole d'accord avec Eramet sur la transformation locale du manganèse, un bilan que certains jugent pourtant bien maigre.

Le principal résultat de cette visite est la signature d'un accord de financement de 312 millions d'euros entre Proparco, filiale privée de l'Agence française de développement, la SFI et la Société d'exploitation du Transgabonais. Objectif : assurer la troisième phase de mise à niveau de la voie ferrée, qui contribue à hauteur de 20 % du PIB.

« Les travaux qui vont être effectués sur la ligne vont permettre d'améliorer, en termes de capacité, mais aussi de fiabilité, le transport des minerais et donc de créer bien évidemment une logistique beaucoup plus performante, avec une amélioration de la chaîne de valeur, mais pas uniquement pour les miniers et également pour le fret et puis pour tous les passagers », détaille Christelle Bourbon-Séclet, responsable infrastructure et énergie de Proparco au micro de notre journaliste Charlotte Cosset du service Économie de RFI.

Eramet réfléchit à augmenter ses capacités industrielles au Gabon

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Du côté de la transformation du manganèse, un protocole d'accord a été signé avec Eramet. Il fixe un objectif de production pour fin 2031, alors que les autorités gabonaises visaient l'horizon 2029.

Un revers, estiment certains. « Oui, je pense que c'est une avancée », estime Cédric Jiongo, spécialiste du Gabon. « Je ne pense pas que si Eramet n'avait pas été bousculé, elle aurait consenti à faire ce type de concession. Donc je n'y crois pas. Le président a obtenu ce qu'il recherchait au départ, c'est-à-dire remettre la question de la transformation locale du manganèse au coeur des négociations avec les industriels ». Prérequis fixé par Eramet pour la construction de la nouvelle usine d'alliage : que les autorités gabonaises financent les projets d'électrification nécessaires au projet.

Même son de cloche pour une partie de la classe politique gabonaise, voire un bilan « bien maigre » et sans résultat concret, selon les critiques du chef de l'État, qui dénoncent aussi le goût pour le faste de la large délégation gabonaise. Pour l'ancien sénateur Michel Ongoundou Loundah, l'accord signé avec Eramet « sera même caduque avant d'entrer en vigueur ».

Il faut que le Gabon assure la fourniture d'une énergie en quantité suffisante et bon marché.

Dans le même temps, l'État gabonais, qui cherche à conclure un programme avec le FMI, doit prochainement rendre public un audit complet de sa dette. Libreville, déjà endetté à plus de 70 % de son PIB, a pourtant dévoilé un projet de nouvel emprunt, qui pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars.