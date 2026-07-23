Maroc: Parution d'un nouveau numéro du magazine « L'Espace marocain » des Forces Royales Air

Le 119e numéro du magazine scientifique « L'Espace marocain » des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, proposant aux lecteurs de multiples sujets d'actualité, notamment la célébration du 70e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), l'actualité des FRA, ainsi qu'un dossier sur « La technologie blockchain dans la défense ».

Dans son éditorial, la revue souligne que l'anniversaire de la création des FAR constitue une occasion de mettre en lumière le rôle structurant de l'institution militaire dans la préservation de la souveraineté du Royaume, la défense de ses intérêts stratégiques et l'accompagnement de ses transformations majeures.

Sous le titre « 70e anniversaire de la création des Forces Armées Royales : Modernisation, engagement et projection stratégique », l'éditorialiste relève que les FAR apparaissent comme « le reflet fidèle de la Nation ».

« Leurs qualités sont celles du Maroc, leurs évolutions accompagnent celles du pays et leurs ambitions rejoignent pleinement la vision tracée pour le Royaume. Elles incarnent la permanence d'un engagement : servir, protéger et accompagner », précise l'éditorialiste.

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Ce numéro met également en avant « l'engagement des Forces Royales Air, au sein des FAR, en exécution des Hautes Orientations Royales, à travers la modernisation de leurs capacités, l'intégration des nouvelles technologies et le renforcement de la formation », lit-on dans l'éditorial.

Il s'attarde également sur la participation des FRA aux exercices de défense et aux opérations de secours face aux catastrophes naturelles, dans un cadre de coopération avec les forces alliées, fondé sur l'interopérabilité et le partage d'expériences.

Dans la Rubrique « Activités Royales », la revue revient sur l'Ordre du jour adressé, le 14 mai 2026, par SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, à l'occasion du 70e anniversaire de la création des FAR, ainsi que sur le message de fidélité et de loyalisme adressé par la Famille des FAR au Souverain.

Le magazine rappelle également que SM le Roi a bien voulu nommer Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Il rapporte par ailleurs que, sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, le 13 avril 2026 sur la rive droite de Bouregreg, à l'inauguration de la « Tour Mohammed VI », nouvelle icône architecturale et emblème de modernité qui symbolise l'émergence et le rayonnement des deux villes jumelles Rabat et Salé.

De même, la revue jette la lumière sur l'actualité des FRA, notamment la commémoration du 70e anniversaire de la création des FAR, la visite du Général de Division aérienne, Inspecteur des FRA, à l'Escadron de Lutte Anti-Feu de la 3e Base aérienne des FRA, le séminaire sur la sécurité des vols et la cérémonie de réception du 2e lot des hélicoptères de combat Apache AH-64E Guardian.

Le 119e numéro met en avant un reportage consacré à « SAREX DETROIT 2026", un exercice de simulation majeur de sauvetage maritime au coeur du Détroit de Gibraltar » et revient dans la rubrique « Zoom » sur la 22e édition de l'exercice « African Lion 2026 ».

Dans un dossier intitulé « La technologie blockchain dans la défense », la revue analyse les avantages, les défis et les perspectives de la technologie blockchain dans le domaine de la défense, tout en explorant les enjeux juridiques, éthiques et techniques liés à son déploiement.

S'agissant de la rubrique « Focus », elle se penche, quant à elle, sur « les soft skills en tant que levier stratégique pour la performance individuelle et collective au sein des organisations militaires », tandis que la rubrique « Psychologie » braque les projecteurs sur la maladie d'Alzheimer, en décryptant ses mécanismes biologiques et les moyens susceptibles de préserver le cerveau et de prévenir ces lésions cérébrales.