Maroc: Campagne de sensibilisation à la préservation des ressources en eau, en août à Imouzzer kandar

L'Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS) organisera, du 3 au 5 août, une campagne de sensibilisation à l'importance de la préservation des ressources en eau et à la rationalisation de leur utilisation au profit des enfants du centre national de vacances et de campement d'Imouzzer kandar, dans le cadre de la saison estivale 2026.

Cette initiative, organisée en coordination avec la direction provinciale de la Jeunesse, s'inscrit dans les efforts visant à promouvoir une culture de l'économie de l'eau auprès des jeunes générations et à les sensibiliser aux défis liés à la raréfaction des ressources hydriques, à la lumière des années successives de sécheresse qu'a connues le Royaume, selon un communiqué de l'ABHS.

Cette campagne tend, entre autres, à inculquer aux enfants les bonnes pratiques en matière de consommation responsable de l'eau, tout en renforçant leur conscience de l'importance de préserver cette ressource vitale au profit des générations futures.

Le programme prévoit l'organisation d'ateliers pédagogiques et interactifs, d'activités de sensibilisation, de jeux éducatifs, ainsi que des séances d'information portant sur les moyens de rationaliser la consommation de l'eau et de contribuer à la protection des ressources hydriques.

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D'après l'ABHS, cette action fait partie d'un large plan de communication portant sur la diffusion des valeurs de préservation de l'eau et de promotion d'un comportement écoresponsable auprès des différentes catégories de la société.