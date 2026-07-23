Sénégal: Ibrahima Ba rejoint officiellement le Sporting CP

22 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le défenseur central sénégalais Ibrahima Ba, 21 ans, s'engage avec le Sporting Club de Portugal. Le club lisboète a réglé les 20 millions d'euros réclamés par le FC Famalicão pour boucler ce transfert définitif.

Ce dénouement représente un joli rebond pour le joueur, qui avait vu un précédent transfert vers Strasbourg échouer dans des circonstances inattendues.

Le Sporting a officialisé l'arrivée du joueur via un communiqué publié dans la soirée du 22 juillet, précisant que Ba signe un contrat courant jusqu'en 2031, assorti d'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Le club a également salué l'événement sur les réseaux sociaux, célébrant l'arrivée de son nouveau défenseur à Alvalade.

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