Afrique du Nord: La Ligue arabe met en garde contre de graves conséquences des incursions de colons à Al-Aqsa

Le Caire — Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Nabil Fahmi, a exprimé sa vive condamnation et son rejet catégorique de l'irruption jeudi de milliers de colons dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, sous la protection de la police de l'occupation sioniste.

Dans un communiqué, M. Fahmi a indiqué que "le rythme de ces incursions s'est fortement intensifié ces derniers mois, ce qui reflète un plan continu visant à diviser Al-Aqsa dans le temps et dans l'espace", soulignant "la gravité extrême de ce projet sioniste".

Il a affirmé que l'entité sioniste n'"a aucune souveraineté sur Al-Qods occupée ni sur ses lieux saints islamiques et chrétiens", ajoutant que les tentatives de l'occupation de modifier le statut juridique et historique en vigueur dans la vieille ville constituent "une violation du droit international".

Le secrétaire général de la Ligue arabe a également mis en garde contre les graves conséquences de la poursuite de ces violations systématiques et des incursions menées par des extrémistes, soulignant que "provoquer ainsi les sentiments des Arabes et des musulmans est de nature à faire exploser la situation et à attiser la colère face à l'atteinte aux lieux saints".

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Selon le gouvernorat d'Al-Qods, au moins 2.300 colons ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée Al-Aqsa, jeudi, menant des visites provocatrices et accomplissant des rituels talmudiques, sous la protection des forces de l'occupation sioniste.