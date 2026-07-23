Algérie: Ouverture des candidatures au concours du 'Prix national du meilleur prêche du vendredi'

23 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'ouverture des candidatures au concours du "Prix national du meilleur prêche du vendredi", destiné aux imams et aux fonctionnaires chargés du prêche.

"Partant de la mission du ministère visant à ancrer le référent religieux national, à renforcer le rôle du prêche du vendredi en tant que tribune d'orientation, de réforme et de prise de conscience, et soucieux de valoriser le rôle des mosquées comme centres de rayonnement religieux et scientifique, le ministère annonce l'ouverture des candidatures pour ce prix afin de promouvoir l'émulation positive entre les imams et les serviteurs des lieux de culte, tout en saluant le statut de l'imam et son rôle éducatif et social au service de la religion et de la patrie", précise la même source.

"Les imams et fonctionnaires chargés du prêche souhaitant participer à ce concours sont invités à se rapprocher des directions des Affaires religieuses et des Wakfs de leur lieu de travail afin de prendre connaissance des conditions et modalités de participation", ajoute le communiqué.

La date limite de dépôt des candidatures au niveau desdites directions est fixée au 10 août prochain, conclut la même source.

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