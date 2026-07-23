Oran — L'Algérien Abdelhafid Izem, a été réélu membre du Comité exécutif de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) pour le mandat 2026-2030, lors de l'Assemblée générale élective de l'instance, tenue à Belgrade (Serbie).

L'élection, organisée mercredi sous la supervision de la Commission électorale de l'ISF, a réuni les fédérations membres afin de désigner les dirigeants de l'organisation pour les quatre prochaines années. Le nouveau Comité exécutif est composé de membres expérimentés et de nouveaux élus, avec pour objectif d'assurer la continuité de la gouvernance tout en apportant de nouvelles perspectives au développement du sport scolaire à l'échelle internationale, selon l'ISF.

Lors de cette Assemblée générale, le Serbe Zeljko Tanaskovic a été élu président de l'ISF pour le mandat 2026-2030, ajoute la même source.

La réélection de M. Izem, ex-président de la Fédération algérienne du sport scolaire, permet à l'Algérie de conserver une représentation au sein de l'instance dirigeante de l'ISF, qui oeuvre au développement de la pratique sportive en milieu scolaire et à la promotion de la participation des élèves et des jeunes aux compétitions internationales.

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Cette reconduction offre également à l'Algérie l'opportunité de poursuivre sa contribution aux travaux de l'ISF et de renforcer sa coopération avec les fédérations nationales membres, notamment en faveur du développement du sport scolaire en Afrique, estiment les observateurs.