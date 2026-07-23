Congo-Brazzaville: Hommage à Firmin Ayessa - Un tournoi de football organisé à Makoua

La première édition du tournoi de football Ayessa-Lomma pour l'unité et la solidarité de la population de Makoua se tient du 20 juillet au 5 août prochain, à l'initiative du conseiller départemental de la Cuvette, Serge Itoua, sous le patronage du ministre délégué auprès du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Education civique, chargé de la Jeunesse et de l'Education civique, Michrist Kaba Mboko.

Un rendez-vous de fraternité, de mémoire et d'espérance, la première édition du tournoi de football Ayessa-Lomma, au-delà d'être une compétition sportive, est un hommage vibrant rendu à un homme d'exception, feu le ministre d'Etat, député de Makoua, Firmin Ayessa. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur maire de la commune urbaine de Makoua, Jean Emile Ongayolo, a souligné que celui à qui l'hommage est rendu n'a pas été seulement un grand homme d'Etat, un fidèle parmi les fidèles du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, mais aussi un grand homme qui a marqué la communauté de Makoua.

Il s'agit de perpétuer les valeurs qu'il incarnait, notamment l'unité, le travail, le dépassement de soi, et le service de l'intérêt général. Pour lui, ce tournoi est également un cadre d'éclosion des jeunes talents, une occasion offerte à la jeunesse d'exprimer son potentiel tout en favorisant le vivre ensemble, la fraternité, la cohésion sociale.

Invitée d'honneur à la cérémonie de lancement de ce tournoi, la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, représentant la famille, a remercié le conseiller Serge Itoua pour l'avoir organisé. « Même si on dit que le tombeau des morts c'est le corps des vivants, mais encore il faut y penser. Encore il faut de la reconnaissance et de l'audace pour ne pas oublier. Vous n'avez pas oublié Firmin Ayessa. Même nous sa famille nous n'avons pas fait le geste que vous avez fait aujourd'hui.

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De toutes les façons, monsieur le conseiller, vous êtes de la famille. Symboliquement, nous sommes en train de vivre aujourd'hui un moment important. Je considère qu'en réalité, la mémoire de Firmin Ayessa non seulement vit, mais est aussi ici et maintenant. Son esprit est ici », a-t-elle indiqué. Et pour faire court, elle a dit de tout coeur un grand merci pour la mobilisation, tout en espérant que des actions similaires vont se perpétrer. «Merci encore et que vive tout simplement la mémoire de Firmin Ayessa au firmament de ce soleil, de cet Equateur de Makoua, ville lumière Marataï », a-t-elle conclu.

Prenant la parole à son tour, l'organisateur du tournoi a tenu à témoigner que la disparition du ministre d'Etat Firmin Ayessa a profondément marqué le pays, et plus particulièrement la population de Makoua dont il fut un digne représentant et un serviteur dévoué. Par son engagement, sa proximité avec la population, son attachement à la jeunesse et sa volonté permanente de promouvoir l'unité et la solidarité, Firmin Ayessa a laissé une emprunte indélébile dans les consciences. «Vouloir apporter notre modeste contribution à l'hommage qu'il mérite, nous lui avons dédié ce tournoi de football; espérons ainsi rassembler les filles et fils de notre district autour des valeurs qu'il incarnait. C'est dans cet esprit qu'est né le tournoi Firmin Ayessa», a-t-il souligné.

Un tournoi que l'on souhaite devenir une véritable institution sportive au service de Makoua

Pour Serge Itoua, à travers cette compétition qui réunit quatorze équipes issues de l'ensemble du district de Makoua, il est question d'offrir à la jeunesse un cadre saint d'expression des talents; un espace de rencontre, de convivialité et de fraternité, conformément à la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui s'est engagé à veiller personnellement au cours de ce quinquennat à la revitalisation des sports et des loisirs pour un renouveau certain.

«Nous voulons faire de ce tournoi, un instrument de promotion du sport, du vivre ensemble, du renforcement de l'unité de notre district et de consolidation de la cohésion sociale. Dans un monde où les jeunes sont parfois confrontés à des multiples tentations et à des comportements à risque, le sport demeure l'une des meilleures écoles de la vie. Il forge le caractère, développe l'esprit de responsabilité et prépare des citoyens utiles à leur communauté.

C'est pourquoi nous voulons que ce tournoi devienne année après année, une véritable institution sportive, éducative et sociale au service de Makoua», a souhaité le conseiller Serge Itoua.

Aux acteurs de cette belle aventure, l'organisateur les a invités à faire preuve de fair-play, de discipline et de respect mutuel. «Que cette compétition soit celle du talent et non de la violence; celle de l'amitié et non de la rivalité; celle de la tolérance et de l'excellence dans le respect des règles. Quelle que soit l'issue des rencontres, le véritable vainqueur devrait être Makoua dans son unité et dans sa fraternité. Que ce tournoi suscite des vocations; qu'il contribue à renforcer des liens entre nos villages et nos quartiers; qu'il perpétue dignement la mémoire de celui dont il porte le nom, j'ai cité, Firmin Ayessa Lomma», a-t-il conseillé.

Tout comme la représentante de la famille, le ministre Michrist Kaba Mboko a félicité le conseiller Serge Itoua pour l'organisation de ce tournoi qui non seulement rend hommage à un grand homme d'Etat, feu le ministre d'Etat Firmin Ayessa pour toute son oeuvre, mais permet aussi l'éclosion de la jeunesse sportive et le dénichage des talents pour le football national. A cet effet, des anciens sportifs de la contrée et dénicheurs des talents ont été présentés au public au cours de cette cérémonie. Il s'est agi d'Emmanuel Apo, d'Isaac Ngata, et de Ludovic Oniangué.

Notons que quatorze équipes prennent part à cette compétition qui connaîtra son épilogue le 5 août prochain. La cérémonie d'ouverture, intervenue après la remise des équipements sportifs à ces équipes ainsi qu'au corps arbitral, a été marquée par un match de gala opposant ASTP, équipe championne du département, contre Saint -Pierre de Makoua. A l'issue de cette rencontre dont le coup d'envoi a été donné par le ministre délégué et la représentante de la famille, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge.