Congo-Brazzaville: Induco prête à consolider son potentiel d'exportation pour la Zlécaf

Une descente de terrain, le 21 juillet de la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, lui a permis d'évaluer les capacités de l'Industrie du Congo (Induco) à produire pour le marché national, à promouvoir le « Made in Congo », et à répondre en perspective aux exigences de la Zlécaf, tout en consolidant son potentiel d'exportation pour saisir les multiples opportunités y afférentes.

À Madibou dans le 8e arrondissement de Brazzaville, la vaste unité de production d'Induco a accueilli la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, venue toucher du doigt les capacités de l'entreprise à satisfaire les besoins nationaux, à promouvoir le « Made in Congo » tout en se faisant une idée sur les perspectives de la Zlécaf.

« Il faut qu'on se prépare pour la Zlécaf », a déclaré Fouad El Sahely, président directeur général d'Induco, une entreprise spécialisée dans la fabrication des équipements électriques, des chaises, des chaussures, des sandales en plastique, de la peinture, des détergents, des emballages, des matelas, entre autres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir visité l'ensemble des unités de production et échangé sur la qualité, le coût, la capacité à produire pour le marché national et international, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf a souligné que les entreprises congolaises ont de quoi répondre aux critères de la Zlécaf qui sera effective d'ici à 2030. « Ce genre de visites nous permet aussi d'initier les discussions avec les patrons d'entreprise, pour leur dire que nous devons travailler ensemble afin qu'ils puissent remplir les critères de commercialisation de leurs produits dans toute la Zone de libre-échange continentale », a-t-elle fait savoir.

Selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, intégrer la Zlécaf n'est pas juste une question d'ouvrir les frontières commerciales du Congo. Mais plutôt et surtout préparer les entreprises congolaises à être plus compétitives. Le gouvernement, a-t-elle poursuivi, va jouer pleinement sa partition pour les accompagner dans la mise à niveau afin qu'elles puissent saisir pleinement les opportunités offertes par le marché africain, pour favoriser l'émergence des champions nationaux capables de transformer le pays en acteur majeur du commerce régional et continental.

Saluant l'engagement du gouvernement, le président directeur général d'Induco, Fouad El Sahely, a vu en la visite de la ministre un motif d'encouragement à produire davantage, pour conquérir le marché africain.